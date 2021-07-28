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影／職場碰「不懂裝懂」同事　他苦勸：別再幫人繳學費了

▲ 遇到裝作自己無所不知的同事，如何別再替他們繳學費呢？（圖／武敬凱Jing WuJing Wu 授權）
▲ 遇到裝作自己無所不知的同事，如何別再替他們繳學費呢？（圖／武敬凱Jing WuJing Wu 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-28 10:00:00

職場若遇到「不懂裝懂」的同事或員工，以為工作上事情能夠順利被解決，卻更多花一堆時間、金錢成本去處理善後。YouTube頻道「武敬凱Jing WuJing Wu」分享友人經歷，誠懇地告訴大家千萬不要再替人「繳學費」了！

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「你可以一無所知，但不要裝作自己無所不知」武敬凱舉例友人的故事；因本身對行銷品牌經營，擁有許多專業知識與經驗，他先前接到一名久違聯繫的友人電話，想請他「診斷」一下該公司的行銷人員。

友人表示該公司的行銷人員總是說「我們做的是口碑式行銷」，不能只是一昧急著想看到成效，但詢問下一步有什麼更好的行銷策略，卻都是得到相同的答覆：「不要急」。

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▲ 比起高學歷背景、一口大道理的理論派，有實際作為的行動派才是真的。（圖／武敬凱Jing WuJing Wu 授權）
影片中武老師舉例，若一間公司一年間只有 10 張訂單，而且還是從周遭友人拉來的「人情訂單」，一般老闆都會察覺到哪裡不對勁。武老師親自至友人公司，仔細審閱他們目前與未來執行的行銷企劃，待了 1 個小時，根據以往專業經驗，武老師向友人老闆大罵：「真的太亂來」，並且透露估計持續以這種方針經營公司，可能明年也只會有10張訂單而已。

根據友人老闆表示，當時因為相信該行銷人員的高學歷與一口流利的理論談吐，才決定全權請他負責，沒想到卻整整花費了一年的心血，賠了夫人又折兵。為了避免幫「不懂裝懂」的人繳學費，武老師分享如何辨別「到底是真懂還是假會」的方法。他舉例以前在某大企業當行銷顧問的時候，有次面試行銷團隊人員的時候，比起講出自己的「豐功偉業」，有實際作品才是最能證明自己實力的方法。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 作品集才能實證自己的實力。（圖／武敬凱Jing WuJing Wu 授權）
 

▶ 感謝授權：武敬凱Jing Wu
完整影片：https://youtu.be/QlwFFCY698g

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