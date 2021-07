郭蘅祈(郭子)以「愛」為出發點,創作了歌曲《All you need is love》,藉著這首歌給在防疫下的大家打氣鼓勵。而近來他也施打了疫苗,原先以為打完疫苗不會有副作用,哪知道施打完當晚就開始身體發燙、肌肉痠痛。

我是廣告 請繼續往下閱讀

呼籲大家打疫苗的郭蘅祈,最近接獲通知完成疫苗接種,原本以為打完疫苗會跟父母一樣沒什麼副作用,沒想到施打當晚開始起作用,不但身體開始發燙、肌肉痠痛,還吃了醫生預先開的普拿疼睡覺,隔天全身懶洋洋精神不濟,不過到了第3天就完全好了。郭蘅祈笑說:「第一次覺得會發燒竟然有點『微開心』!代表我還算是年輕人!」

▲▼郭蘅祈分享打完疫苗,出現身體發熱、肌肉痠痛的副作用。(圖/祈菩行提供)

除了靠打疫苗「認證」自己是年輕人,在疫情期間靠著168飲食法瘦了5公斤的郭蘅祈,為了發新專輯還「變髮圖強」換了一頭潮味十足的髮型及造型,在拍攝宣傳照時在鏡頭前超像韓星歐爸,讓工作人員笑說:「感覺老師要拍『夏季戀歌』了!」在疫情期間自我管理的郭蘅祈笑說目標想瘦身成功,一拚新專輯宣傳,他表示:「不求回春只希望更貼近自己!」

此外,身為「愛之日常音樂節」召集人的郭蘅祈,原本打算一起造勢宣傳專輯來個「雙飛雙喜」,沒想到遇到今年疫情緊繃打亂一切計畫,在多方考量下決定把這個在同志驕傲月連續三年舉辦的「愛之日常音樂節」宣布今年先喊暫停。