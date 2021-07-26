COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

每次被LINE感覺都很差！他曝「超尷尬情況」：到底啥意思

▲一名網友發文，表示有些人每次LINE他時，他看到訊息便秒回，可是下秒卻遇到「尷尬情況」，讓他超不解「到底是什麼意思」。（圖／翻攝自LINE官網）
▲一名網友發文，表示有些人每次LINE他時，他看到訊息便秒回，可是下秒卻遇到「尷尬情況」，讓他超不解「到底是什麼意思」。（圖／翻攝自LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 17:33:43

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，就有一名網友發文，表示有些人每次LINE他時，他看到訊息便秒回，可是下秒卻遇到「尷尬情況」，讓他超不解「到底是什麼意思」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「秒不讀不回是什麼意思？」為題發文，表示有時候對方主動密他，他看到訊息以後就會立刻回覆，且內容並不是句點對方，也不是結束對話，可是「秒回後對方卻遲遲不讀也不回，這是什麼意思」？

原PO也猜測，「除非對方可能傳完訊息以後，下一秒馬上人離開手機，否則不可能不知道我已經回覆他了吧」，可是他愈想愈奇怪，「也有想過對方是不是在忙，但在忙的話幹嘛還敲我，聊的也不是要緊的事情」。

▲有一名網友發文，表示有些人每次LINE他時，他看到訊息便秒回，可是下秒卻遇到「尷尬情況」，讓他超不解「到底是什麼意思」。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名網友發文，表示有些人每次LINE他時，他看到訊息便秒回，可是下秒卻遇到「尷尬情況」，讓他超不解「到底是什麼意思」。（示意圖／取自pixabay）
原PO接著說，一次兩次就算了，總是喜歡秒不讀不回的人，是不是代表他沒有很重視我們之間對話，密了就丟在一邊不管呢？常常被他密了一下，就被丟著不讀也不回，感覺蠻差的，「大家也有人遇過這樣的經驗嗎？是不是可以斷定，這個人不太重視跟我的關係呀」？

貼文一出，有網友認為，「你也知道就是不重視，你還在期望得到什麼答案？重視的話真的要忙也會花個3秒跟你說要先忙，晚點聊」、「阿就現在不想回阿，又不是很即時要講的事情我會等到我想回才回」、「我就是這種人，基本上就是沒想跟你聊，但不理很沒禮貌，所以偶爾有空回一句應付一下」。

也有網友表示，「就是同時丟多人訊息，對方回你後，馬上又跟別人聊吧」、「工作有時候會這樣啊，就突然有事，我是覺得不要把心思太放在聊天上，我朋友如果不回，我也就去做我的事」、「很正常，有些人真的就一次累積一堆回完後就直接不看，過一段時間再一次回」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
85.71%14.29%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
0%100%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
100%0%
2021-07-26-2021-07-29
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀