每次被LINE感覺都很差！他曝「超尷尬情況」：到底啥意思

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，就有一名網友發文，表示有些人每次LINE他時，他看到訊息便秒回，可是下秒卻遇到「尷尬情況」，讓他超不解「到底是什麼意思」。





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該名網友在PTT以「秒不讀不回是什麼意思？」為題發文，表示有時候對方主動密他，他看到訊息以後就會立刻回覆，且內容並不是句點對方，也不是結束對話，可是「秒回後對方卻遲遲不讀也不回，這是什麼意思」？





原PO也猜測，「除非對方可能傳完訊息以後，下一秒馬上人離開手機，否則不可能不知道我已經回覆他了吧」，可是他愈想愈奇怪，「也有想過對方是不是在忙，但在忙的話幹嘛還敲我，聊的也不是要緊的事情」。





▲有一名網友發文，表示有些人每次LINE他時，他看到訊息便秒回，可是下秒卻遇到「尷尬情況」，讓他超不解「到底是什麼意思」。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，有網友認為，「你也知道就是不重視，你還在期望得到什麼答案？重視的話真的要忙也會花個3秒跟你說要先忙，晚點聊」、「阿就現在不想回阿，又不是很即時要講的事情我會等到我想回才回」、「我就是這種人，基本上就是沒想跟你聊，但不理很沒禮貌，所以偶爾有空回一句應付一下」。





也有網友表示，「就是同時丟多人訊息，對方回你後，馬上又跟別人聊吧」、「工作有時候會這樣啊，就突然有事，我是覺得不要把心思太放在聊天上，我朋友如果不回，我也就去做我的事」、「很正常，有些人真的就一次累積一堆回完後就直接不看，過一段時間再一次回」。（編輯：郭佩蓉）



