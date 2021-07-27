房市／龜山區熱門路段　都在A7重劃區

依據金融聯徵中心的最新房貸統計資料，今年第一季龜山區交易熱門路段前三名全都在A7重劃區，分別是樂學三路、樂善二路、華亞三路，交易件數則分別是103件、95件和67件，均屬重劃區外圍區塊。
財經中心/綜合報導
2021-07-27 18:00:00
信義房屋長庚重劃店店長李德煌表示，樂學三路、樂善二路、華亞三路3條路都相隔不遠，共通點都是屬於A7捷運站較外圍區塊，路程離捷運站走路約15-25分，即使如此買氣仍不錯的原因有二，第一為華亞科技園區的工程師，就近購屋方便上下班，即使生活機能尚未發展也還能接受，第二則是大林口生活圈的外溢效應，許多喜歡林口、林口長庚醫院商圈周邊生活機能的購屋族，因為林口市區房價漸高，會轉至A7重劃區。
李德煌進一步說明，樂學三路近樂善商圈，樂善商圈為發展較早的獨立商圈，因商圈內有樂善國小而得名，也近長庚醫護社區，許多醫護人員住在當地，支撐商圈發展，基本的家樂福超市、餐廳店家都有，每坪單價28-32萬左右。
而樂善二路則是因鄰近公墓，公路陸續在遷移中，李德煌說，嫌惡設施逐漸移除加上樂善二路為3條路中離捷運站相對最近的路段，約僅需15分鐘，因此還是有仰賴捷運通勤的購屋族購買意願。
李德煌表示，華亞三路則是A7重劃區建設話題最多的路段，離華亞科學園區最近，也近已開工的中華郵政「智慧物流園區」，還有未來的文青國小預定地，但目前該區域生活機能尚未成形，若要生活採買需至5分鐘車程的長庚醫院商圈。