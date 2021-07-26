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工作多年嫌薪水太少！她靠「這1招」秒加薪：多超過一萬

▲一名女網友發文，表示她工作多年，後來覺得壓力太大、薪水太少，之後靠了「這招」成功加薪一萬元，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名女網友發文，表示她工作多年，後來覺得壓力太大、薪水太少，之後靠了「這招」成功加薪一萬元，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 18:33:42

受到疫情影響，現如今除了工作不好找，也有不少人苦嘆「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」，對此，就有一名女網友發文，表示她畢業以後工作多年，覺得壓力太大、薪水太少，之後靠了「這招」成功加薪一萬多元，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「跳槽真的是加薪最快的方式」為題發文，表示她畢業以後對第一份工作很有衝勁，覺得能學到東西最重要，因此沒怎麼在乎薪水，「大概3萬2，責任制無加班費幾乎每天on call，想說只要努力一定會被看見，後來調到3萬6」。

後來做了一年多，原PO覺得壓力太大、薪水太低，忍不住提了離職，才又被加到一個數字，「後來覺得發展性不夠，斷然離職跳到不同產業不同職務，結果薪水還是一樣（我真的是笨蛋）」，她一開始安慰自己沒經驗先當白紙，但做了一年半薪水「完全沒調」，讓她簡直懷疑人生，不知自己在幹嘛。

▲該名女網友在社群平台《Dcard》上以「跳槽真的是加薪最快的方式」為題發文。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲該名女網友在社群平台《Dcard》上以「跳槽真的是加薪最快的方式」為題發文。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
直到今年年初，領到了年終獎金後，她開始騎驢找馬，「最後找到現在的工作，薪水直接多了超過一萬，福利各方面也好非常多，只能安慰自己那一年多算是蹲一下再跳的概念」，也讓她忍不住直呼「跳槽真的是可以幫自己加薪最快的方式，希望大家面試的時候其實可以多包裝一下自己，待在同一個環境太久有時候真的像溫水煮青蛙，不知道自己在外面的價值可能已經比實際上多很多」。

貼文一出，掀起熱議，「同意，不然繼續待下去不知道幾年才可以換得那樣的薪資啊」、「聽到要跳槽就會給你加薪了」、「同意跳槽是最快的加薪方式。我年初時的年薪是大概是5萬2美金。在職找工作找了半年，得到一個年薪5萬8的offer。然後老闆為了要留我，把我的年薪升到6萬5美金」。

但也有網友表示，「妳說的是沒錯啦，跳槽的確加薪比較快，但妳長期這麼做，就容易被其他公司貼上沒有企業忠誠度的標籤，如果妳是老闆或是人資主管，妳會想用眼裡只有薪水的員工嗎？這樣的員工進來遲早又會跳槽，對吧？有經驗的面試官僅僅看到履歷，就能馬上知道每位面試者的性格與工作習慣，所以我建議除了考量薪水外，更重要的是公司未來發展的潛力，往往是陪著公司度過最困苦的時期，未來才有晉升高階管理層的機會」。（編輯：郭佩蓉）

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