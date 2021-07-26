COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

衝好市多買水蜜桃！她見全場「這動作」秒閃人：怪自己傻

▲有一名女網友發文抱怨，表示日前她到好市多購買水果，豈料看到一堆人做「這動作」，讓她簡直嚇傻，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／公關照片）
▲有一名女網友發文抱怨，表示日前她到好市多購買水果，豈料看到一堆人做「這動作」，讓她簡直嚇傻，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 22:39:21

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，就有一名女網友發文抱怨，表示日前她到好市多購買水果，豈料看到一堆人做「這動作」，讓她簡直嚇傻，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友昨（26）日在臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她日前到好市多補貨，到了生鮮蔬果區看到很多人在挑水果，但是，不管男女老少，每個人都「像丈母娘在挑女婿一樣，每盒水果都打開來看，拿起來聞一下捏一下的」。

原PO接著說道，如果這場景在平時，她不覺得怎麼樣，「但現在是疫情期間，說真的我不敢這樣做，只覺得很可怕」，所以她當時看都沒看，就直接從最下面一層拿了一盒水蜜桃就跑了，結果回家後一打開就看到爛的水蜜桃，讓她無奈在文末表示「我不會拿去退貨，只怪自己傻啊」。

▲女網友買到爛掉的水蜜桃。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友買到爛掉的水蜜桃。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「這世道總是懲罰守規矩的人」、「就算沒有疫情，動手捏水果的人真的很沒水準，捏過誰要買？」、「水蜜桃不能摸，每個人都要摸，後面買的人真的很衰，買到爛水蜜桃機率達8成以上」、「禮拜四去也是一堆人在翻櫻桃」。

不過，也有網友認為，「在車上檢視一下是否有爛的可立刻退省的又跑一次」、「水果結帳完一律一顆一顆檢查完，外觀無壞果才回家，省得再跑一趟」、「退貨啊，這是你的會員權益」、「我都看好要的那盒後，拿給工作人員幫我檢查」、「可以請工作人員幫忙檢查」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
75%25%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
20.41%79.59%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
91.3%8.7%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀