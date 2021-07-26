衝好市多買水蜜桃！她見全場「這動作」秒閃人：怪自己傻

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，就有一名女網友發文抱怨，表示日前她到好市多購買水果，豈料看到一堆人做「這動作」，讓她簡直嚇傻，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友昨（26）日在臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她日前到好市多補貨，到了生鮮蔬果區看到很多人在挑水果，但是，不管男女老少，每個人都「像丈母娘在挑女婿一樣，每盒水果都打開來看，拿起來聞一下捏一下的」。





原PO接著說道，如果這場景在平時，她不覺得怎麼樣，「但現在是疫情期間，說真的我不敢這樣做，只覺得很可怕」，所以她當時看都沒看，就直接從最下面一層拿了一盒水蜜桃就跑了，結果回家後一打開就看到爛的水蜜桃，讓她無奈在文末表示「我不會拿去退貨，只怪自己傻啊」。





▲女網友買到爛掉的水蜜桃。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

不過，也有網友認為，「在車上檢視一下是否有爛的可立刻退省的又跑一次」、「水果結帳完一律一顆一顆檢查完，外觀無壞果才回家，省得再跑一趟」、「退貨啊，這是你的會員權益」、「我都看好要的那盒後，拿給工作人員幫我檢查」、「可以請工作人員幫忙檢查」。（編輯：郭佩蓉）



