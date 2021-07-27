COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

啥東西漲價漲得很誇張？全場曝「心中第一」：漲了10幾倍

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品？」結果全場紛紛曝光「心中第一名」，大嘆「都漲了10幾倍」。（圖／取自pixabay）
▲一名網友好奇在PTT詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品？」結果全場紛紛曝光「心中第一名」，大嘆「都漲了10幾倍」。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 06:51:43

台灣基本薪資近幾年成長了不少，不過，各種物價也隨之上漲，就有一名網友好奇在PTT詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛曝光心目中的第一名，大嘆「都漲了10幾倍」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT女孩板發文表示，自己近日在板上看到有人提到，甜點現在一小顆要7、80元，但想想它的設備、原料、手工製作都是成本，也是有點道理，他個人覺得手搖飲料才是價格很誇張，成本就是水、茶葉跟果糖，「一杯都50起跳？70、80也很常見，但買的人還是很多啦！我就窮。」他並好奇詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品是啥？」

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品？」掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友好奇在PTT詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品？」掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，網友一致狂指「房子」，紛紛留言「絕對是房子」、「當然是房子啊。因為他漲了一堆東西的價錢」、「房子漲幾倍了，有些不是原物料漲，是房租漲」、「房子好嗎！都漲了十幾倍」、「還有啥能比房地產漲得誇張？」「房子啊，有夠扯」、「房子稱第二，沒人敢稱第一」、「房子，賣不出去還加價，誇張」、「房子啊！民生物資的價格彈性很小，大部分是原物料上漲或是產品價值增值、通膨才變貴，房價單純被炒的。」

另也有人直指「十幾萬元的尼龍包」、「手搖杯，平常買的很順，仔細想想其實很貴」、「手搖杯一杯要7、80真的喝不下去」、「甜點現在170~200已經是基本價了」、「便當阿，從70元漲到100元」、「紅豆餅，以前3個10元，現在還有一個就30的，漲10倍」、「咖啡店的甜點，一小塊蛋糕都要快200」；不過，也有鄉民認為「基本工資也漲很多了啊！」（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
74.74%25.26%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
25.27%74.73%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
84.91%15.09%
2021-07-26-2021-07-29
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀