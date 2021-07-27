啥東西漲價漲得很誇張？全場曝「心中第一」：漲了10幾倍

台灣基本薪資近幾年成長了不少，不過，各種物價也隨之上漲，就有一名網友好奇在PTT詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛曝光心目中的第一名，大嘆「都漲了10幾倍」。

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原PO在

PTT女孩板

發文表示，自己近日在板上看到有人提到，甜點現在一小顆要7、80元，但想想它的設備、原料、手工製作都是成本，也是有點道理，他個人覺得手搖飲料才是價格很誇張，成本就是水、茶葉跟果糖，「一杯都50起跳？70、80也很常見，但買的人還是很多啦！我就窮。」他並好奇詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品是啥？」

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「覺得漲價漲得很誇張的商品？」掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友一致狂指「

房子

」，紛紛留言「絕對是房子」、「當然是房子啊。因為他漲了一堆東西的價錢」、「房子漲幾倍了，有些不是原物料漲，是房租漲」、「房子好嗎！都漲了十幾倍」、「還有啥能比房地產漲得誇張？」「房子啊，有夠扯」、「房子稱第二，沒人敢稱第一」、「房子，賣不出去還加價，誇張」、「房子啊！民生物資的價格彈性很小，大部分是原物料上漲或是產品價值增值、通膨才變貴，房價單純被炒的。」

另也有人直指「十幾萬元的尼龍包」、「手搖杯，平常買的很順，仔細想想其實很貴」、「手搖杯一杯要7、80真的喝不下去」、「甜點現在170~200已經是基本價了」、「便當阿，從70元漲到100元」、「紅豆餅，以前3個10元，現在還有一個就30的，漲10倍」、「咖啡店的甜點，一小塊蛋糕都要快200」；不過，也有鄉民認為「基本工資也漲很多了啊！」（編輯：許苡晴）