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什麼工作「看起來簡單卻很難」？答案一面倒：頭皮真的麻

▲行業有數百種數千種，有些工作入取的門檻比較低，而有些工作則是需要具備特殊技能才能做。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲行業有數百種數千種，有些工作入取的門檻比較低，而有些工作則是需要具備特殊技能才能做。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 09:20:59

行業有數百種數千種，有些工作入取的門檻比較低，而有些工作則是需要具備特殊技能才能做，但各行各業都有說不出的艱辛，如果沒有親身體會，恐怕無法體會其工作的難點。近日，就有網友討論「有看似很簡單卻其實很難的工作嗎？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「以前的人常說，你如果找不到工作就去超商打工，可以領最低時薪做簡單工作，但其實超商的人樣樣都要會，從結帳、煮關東煮、理貨、上架，處理奧客還有久站，光想到我就覺得頭皮發麻，真的有夠累，還有什麼工作看起來很簡單卻很難的工作嗎？」

▲台積電面試很多次才錄取？過來人分享自身經驗。（圖／翻攝pexels）
▲網友熱議「什麼工作看起來簡單，但其實非常困難」。（圖／翻攝pexels）
貼文一出，不少人認同原PO「超商工作是不難，但要做的好很難，雜事太多」、「超商我覺得真的有難度，譬如結帳那些很複雜，不單單只是單純販售物品而已」、「超商門檻低難度低無誤，久了就會上手，但是面對奧客真的難」、「超商要學會不難，但要做好蠻難的，總是有一兩位店員能夠應對奧客，但很多人無法做到這程度」。

另外，也有不少人指出「業務吧，評價超兩極的」、「業務，看起來門檻低，但陣亡的人多」、「業務做起來的人看起來很成功，做不起來的人更多」、「客服，我覺得難的是消化情緒」、「育兒感覺才是吧，照顧小孩真不簡單」。（編輯：張嘉哲）

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