女求職當炮灰！面試官誠實回「1句」錄取夢碎：遇好幾次
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有一名女網友指出，面試時常常遇到被當炮灰的問題，甚至有主管和她坦承開職缺的原因，讓她當下十分崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 12:03:56
原PO於《Dcard》上發文，表示自己曾在人力銀行求職遇到多次狀況，常常到了到現場面試後，才感覺出該職缺根本不缺人，「還有主管直接說：我們這個職缺是萬年職缺。要不就是在，去面試前已經有很多人跟自己一樣被HR當成KPI。」讓她無奈直嘆「感覺自己所有的準備都是被當炮灰。」
貼文曝光後，就引來不少過來人分享類似經驗，「我還遇過同一個時段叫了8人來面試，等了快4小時面談」、「有，更讓人不爽的是，還讓我從外縣市去面試，現場問了才說不缺人」、「有啊！有夠浪費時間」、「還有的會掛A職缺把人騙進來後，才說缺的其實是B職缺」、「我有遇過電話婉拒面試然後我被他檢舉，我氣死」、「有，然後還來推銷行銷課程，超不爽的」。
但也有人抱持不同看法，直言「很正常啦！之前面試去某面板廠，面試當天跟HR都聊得很開心，結果要結尾時才跟我說其實他們不缺人..」、「不奇怪啊！就平常心當成累積面試經驗就好」、「正常，有些職缺放爽的，沒疫情投三家都可以中，現在投屎缺也很難有回覆，這種情況還特意邀請你的，要注意，也許對某些人是跳板，沒有一竿子打翻一船人的意思，僅供參考喔。」（編輯：陳雅雲）