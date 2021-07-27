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IG友發超小字動態看嘸！女驚見「新功能」：按一鍵全看光

▲IG新功能「翻譯年糕」，只要按一鍵小字就全被看光。（示意圖／翻攝pixabay）
▲IG新功能「翻譯年糕」，只要按一鍵小字就全被看光。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 11:56:47

隨著網路、智慧型手機普及，現代不少人透過各式通訊軟體和社交軟體與朋友保持聯繫。不過，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，有些朋友喜歡在IG（Instagram）限時動態發「小小字」動態抒發負面心情，但最近IG的一個新功能，只要按一鍵小字就全被看光，讓原PO不禁直呼「這個功能好好用！」

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原PO提到，剛在滑IG限時動態時，滑著滑著突然看到一個奇怪的功能叫做「翻譯年糕」，她好奇點下去後，顯示原文卻見「翻譯」和「原文」都是中文，但仔細一看發現，竟翻譯出一個她沒看到的字，「後來認真看，發現小小字在旁邊！」

原PO充滿好奇心親自測試，發布一個動態打了非常小的字「測試」，一按下翻譯年糕功能，「測試」兩個字立刻被顯示在動態底部的翻譯內容，她不禁笑稱「Do Re Mi Sol！神奇的事發生了！」並稱「突然覺得這個功能好好用哈哈哈，順便提醒一下，如果想要藏心事的，弄小小字會被看到呦」。

▲IG新功能「翻譯年糕」，只要按一鍵小字就全被看光。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲IG新功能「翻譯年糕」，只要按一鍵小字就全被看光。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲IG新功能「翻譯年糕」，只要按一鍵小字就全被看光。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲IG新功能「翻譯年糕」，只要按一鍵小字就全被看光。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我以為這個功能是把中文變成英文」、「我都直接放到最大」、「小小字的我都直接滑過去耶」、「之前看到有人PO這種，還打算拿放大鏡看」、「這是什麼奇葩功能」、「謝謝翻譯年糕解決了這種有發跟沒發一樣的限時」；但也有不少網友認為「藏心事其實可以不用發出來啦」。（編輯：賴詠璿）

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