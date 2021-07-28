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影／醫護人員們辛苦了！首次挑戰街頭塗鴉　成果轟動全網

▲Youtube創作者，用大型塗鴉藝術，致敬辛苦的醫護人員。 （圖／就是嘟丟笑欸 授權）
▲Youtube創作者，用大型塗鴉藝術，致敬辛苦的醫護人員。 （圖／就是嘟丟笑欸 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-28 17:00:00｜2021-07-28 17:15:40

街頭塗鴉藝術在世界各地均有發展，不少人會找尋空白的牆壁、鐵捲門發揮創意，而政府為了讓創作者更大膽地發揮，更會規劃一些合法的塗鴉區。Youtube頻道「就是嘟丟笑欸 」，這次就在河堤邊找到一個合法地帶，要用自己的天賦、創意，來致敬因為疫情奔波操勞的醫護人員。

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▲創作大型塗鴉藝術前，必須找到合法地段。（圖／就是嘟丟笑欸
▲創作大型塗鴉藝術前，必須找到合法地段。（圖／就是嘟丟笑欸 授權）
 

因應新冠肺炎疫情，許多前線醫護人員忙於照顧患者、確診風險者，經常連吃飯、上廁所的時間都沒有，所以這次「就是嘟丟笑欸」成員郭妖，才決定要來做個大型藝術，致敬辛苦的醫護人員，在簡單打完草稿之後，創作就此開始。

▲簡單的草稿打模後，創作正式開始。（圖／就是嘟丟笑欸
▲簡單的草稿打模後，創作正式開始。（圖／就是嘟丟笑欸 授權）
短短一個多小時，作品就已經完成，只見碩大的牆上，出現了身穿藍色防護服的醫護人員，手持針筒作為武器，大力批砍斬斷冠狀病毒，旁邊還用顯眼的黃色寫下「TAIWAN加油」，期許台灣民眾能挺過這次疫情，早日恢復正常生活。成品精緻度難以想像是第一次挑戰街頭塗鴉，也讓網友紛紛大讚郭妖：「真的太厲害」。

影片最後，創作者也和大家分享，這次的創作地點位在潭美街旁的河堤，希望大家能夠來欣賞參觀；除此之外，她也談到自己站在醫療前線的朋友，辛苦奉獻的故事，也期許台灣人能跟他們說聲：「加油」。（文字編輯：沈傳恩）

▲作品完成圖。（圖／就是嘟丟笑欸
▲作品完成圖。（圖／就是嘟丟笑欸 授權）
▶ 感謝授權：就是嘟丟笑欸 
原始影片：https://youtu.be/hQ1Hml41eGg

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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