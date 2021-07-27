面試該問什麼問題？他曝「這句」保證錄取 網實測卻笑翻
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。近日，就有網友分享，如果在面試時提出「這個問題」，保證能讓自己錄取，影片一出也引起熱烈回應，還有網友實測問題的功效，結果卻讓人笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 17:16:12
綜合外媒報導，美國有一名男子「BGreer」在《TikTok》表示，他每次去面試時，結束前對方都會問「有沒有問題？」這時，他會建議問一個問題，保證能讓自己錄取，就是「當您展望半年到一年以後，眼前這個人在這個職位做得非常出色，你想到的畫面是什麼？」
「BGreer」透露，只要他每次問這個問題，面試官都認為這是很好的問題。他也解釋背後原因，因為這樣問代表自己想做好這份工作，且面試官對於這個問題的答案，通常能充分說明他們在找什麼樣的人，最後誠懇地說「相信我，問這個問題的效果很好」。
影片曝光後，也吸引超過600萬人觀看，紛紛留言回應，「原來如此，我會試試看的」、「學起來了，感謝」、「通常我都不知道該問什麼，這個問題拯救了我」。也有不少人分享自己的問題，「我什麼時候開始上班？」、「你在這個職位做多久了呢？是什麼原因讓你願意做這麼久？」、「你通常如何處理衝突？你覺得這個公司員工會怎麼評價他們的工作？」
此外，還有網友開玩笑說「這支影片出來以後，面試官可能會發現自己一直聽到這個答案」，沒想到的是，其中一名網友在面試時，真的問了這個問題，結果面試官竟回「你該不會是從社群平台那裡聽來的吧？」這讓其他人看了忍不住哈哈大笑。（編輯：許智超）