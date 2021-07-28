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房市／全國第一　台中這居住人口多於設籍

▲西屯區就業機會與大專院校數量都多，吸引外地人口移入居住。（圖／NOWnews資料照片）
▲西屯區就業機會與大專院校數量都多，吸引外地人口移入居住。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-28 08:00:00

根據內政部報告，台中市西屯區平日夜間停留居住人口，較實際設籍人口多了11.8萬人，是全台各縣市人口淨流入最多的行政區。在地房仲分析，龐大人口紅利對房市最大影響在於促使租屋需求相當穩定，加上西屯區本身機能成熟、交通便利，連帶讓不少租屋族有購屋需求時，仍會鎖定此區。

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內政部首度與國內三大電信業者合作，依去年11月各地電信信令使用人數，推估出平日與假日的「日間活動人口」、「夜間停留人口」等資訊；其中，平日夜間停留人口除一部分為商務、旅遊，絕大部份仍為當地居住及工作者，若是多於當地戶籍人口數，就表示屬於外來人口流入多。而在全台各縣市所有行政區之中，台中市西屯區擁有集政治、商業中心、新興高級住宅區等功能的七期重劃區，還有多所大專院校、台中工業區、中科等，平日夜間人口比戶籍人口多了11.8萬人，相當於多了51%人口數，是全國淨流入人數最多的行政區。

信義房屋逢甲黎明店店長鄭家畯表示，中科整體員工數逐年增加，周邊還有榮總、澄清醫院以及台中工業區；此外，七期是台中市政府機關與商辦雲集的地點，雖然當地房價、房租都比較高，但有需求者也會往鄰近的逢甲商圈一帶租屋或購屋；大專院校部份，東海大學、逢甲大學也都位於西屯區，學生人數穩定。也因就業機會量與大專院校數量都很多，能夠吸引許多人口因就業或就學考量就近居住。

鄭家畯觀察到，近年許多到台中工作的族群，通常前1、2年會選擇先租屋在工作地點旁，待工作及薪資穩定後，就有可能轉租為買。舉例來說，目前西屯區的房租行情視地點及屋齡略有不同，但學生套房租金約落在7000至1萬，較新、坪數較大的套房租金約1.3至1.5萬，2房租金約在1.5至2萬，部份品質較好的物件甚至可以租到2.2萬、2.3萬。由於租金不低，部份中科或大企業員工薪資不錯，就會考慮轉租為買，而因西屯區機能便利，有交流道、百貨公司，通常頗受外縣市人喜愛，因此就會選擇繼續買在西屯區。

而據他觀察，年輕購屋族若還未成家，通常偏好屋齡新、坪數略小的物件，主力產品2房加車位約1100至1200萬以上，小3房則約1400至1500萬；有預算考量或有子女而需較大室內空間者，則偏好中古屋，3房平車總價約千萬初。

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