房市／全國第一　台中這居住人口多於設籍

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信義房屋逢甲黎明店店長鄭家畯表示，中科整體員工數逐年增加，周邊還有榮總、澄清醫院以及台中工業區；此外，七期是台中市政府機關與商辦雲集的地點，雖然當地房價、房租都比較高，但有需求者也會往鄰近的逢甲商圈一帶租屋或購屋；大專院校部份，東海大學、逢甲大學也都位於西屯區，學生人數穩定。也因就業機會量與大專院校數量都很多，能夠吸引許多人口因就業或就學考量就近居住。
鄭家畯觀察到，近年許多到台中工作的族群，通常前1、2年會選擇先租屋在工作地點旁，待工作及薪資穩定後，就有可能轉租為買。舉例來說，目前西屯區的房租行情視地點及屋齡略有不同，但學生套房租金約落在7000至1萬，較新、坪數較大的套房租金約1.3至1.5萬，2房租金約在1.5至2萬，部份品質較好的物件甚至可以租到2.2萬、2.3萬。由於租金不低，部份中科或大企業員工薪資不錯，就會考慮轉租為買，而因西屯區機能便利，有交流道、百貨公司，通常頗受外縣市人喜愛，因此就會選擇繼續買在西屯區。
而據他觀察，年輕購屋族若還未成家，通常偏好屋齡新、坪數略小的物件，主力產品2房加車位約1100至1200萬以上，小3房則約1400至1500萬；有預算考量或有子女而需較大室內空間者，則偏好中古屋，3房平車總價約千萬初。