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房市／上半年全國買賣移轉17.5萬棟

▲今年上半年全國的買賣移轉棟數創下近8年來的同期新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年上半年全國的買賣移轉棟數創下近8年來的同期新高。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-28 12:30:00

根據內政部統計處資料顯示，今年上半年全國的買賣移轉棟數創下近8年來的同期新高，反映疫情之前的房市已經快速復甦，和去年同期的14萬棟相比，更是年增3.5萬棟，年增幅達25%，增長的幅度則是近17年以來最高的一年。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年上半年買賣移轉棟數為17.5萬棟，已經直逼2013年上一波景氣榮景時的18萬棟，也因為過去一年房市快速反彈，政府也積極推出打炒房的政策因應，包括房地合一2.0、實價登錄2.0和央行的選擇性信用管制措施等，雖然政策有效抑制投機，不過市場的剛性買盤穩定，帶動房市出現一波價量齊揚的走勢，而上半年的移轉棟數尚未反映疫情帶來的衝擊，預料第三季的移轉棟數就會完全反映疫情下的市況，後續的移轉棟數可能出現量縮走勢。

統計顯示，全國今年上半年移轉年增25%，較去年同期增加約3.5萬棟，台北市年增23%，復甦到1.65萬棟，新北市則是3.4萬棟，年增24%、桃園2.3萬棟，年增16%、台中市則是六都中排名第二，上半年買賣移轉棟數2.6萬棟，年增27%、台南市則是1.3萬棟，年增28%，高雄市移轉2.2萬棟，年增幅度居六都之冠，達32%。

若從區域分布來看，中南部成長趨勢明顯，主要當地房價水準相對平價，且就業機會也帶動需求增加，加上有許多重大建設題材發酵，房市買氣暢旺，不過雙北市的反彈趨勢也很明顯，雙北市年增幅度也都超過2成，顯示這波房市復甦表現相當全面。

曾敬德表示，政府打炒房政策如房地合一2.0，有效抑制短期投資需求，也讓政策前預售換約出現一波轉手，不過預售換約並不需要辦理移轉登記，所以這類的換約並不會出現在上半年的移轉數據上。

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