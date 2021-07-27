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替視障族群打疫苗　亞東醫院籲：任何一個廠牌皆有保護力

▲亞東醫院表示，宇美町式施打法為視障朋友從最初的報到、醫師問診、疫苗注射，及留觀休息等流程皆不需移動。（圖／亞東醫院提供）
▲亞東醫院表示，宇美町式施打法為視障朋友從最初的報到、醫師問診、疫苗注射，及留觀休息等流程皆不需移動。（圖／亞東醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-27 20:18:55

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒從今（27）日起降為二級，包含視障按摩師、補教等行業也著手規劃恢復營運；亞東醫院考量到視障按摩師的行動較為不便，與新北市政府勞工局合作於今、明兩天的下午，在亞東醫院捷運站聯通道為視障按摩師施打疫苗。

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亞東醫院表示，視障按摩師抵達亞東醫院捷運站後，即由亞東藥師及勞工局的工作人員引導至疫苗施打區，貼心地全程採全宇美町式的施打法，並依造冊名單預印施打意願書，免除現場書寫等問題；宇美町式施打法為視障朋友從最初的報到、醫師問診、疫苗注射，及留觀休息等流程皆不需移動。

亞東醫院說，視障按摩師留觀15分鐘後，若無出現身體不適等症狀，現場藥師及勞工局工作人員再引導視障朋友至捷運站搭車返家，全程確保視障朋友的安全，並提供貼心的服務環境及疫苗施打流程；本次專案預計施打450位視障按摩師，以協助其迅速回到工作崗位，同時保障按摩師與顧客的健康與安全。

此外，由於疫情影響，學童的教育亦全面轉為線上方式學習；為兼顧學童的學習權益與防疫安全，並考量學童為未施打疫苗的族群，亞東醫院配合新北市政府教育局的規劃，協助補教界人員的疫苗施打服務，第一階段從今日起至7月29日，連續3天預計施打約8200人次，協助學童與補教業者恢復實體上課。

亞東醫院指出，為積極提高雙北疫苗的覆蓋率，截至7月26日累積疫苗施打數已突破16萬劑，今日預計將再施打近1萬劑；同時也呼籲，任何一個廠牌的疫苗皆有保護力，建議與醫師諮詢後踴躍的施打疫苗，衝高疫苗施打率，早日形成社區防護，以盡早回歸正常生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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