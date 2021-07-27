替視障族群打疫苗　亞東醫院籲：任何一個廠牌皆有保護力

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亞東醫院說，視障按摩師留觀15分鐘後，若無出現身體不適等症狀，現場藥師及勞工局工作人員再引導視障朋友至捷運站搭車返家，全程確保視障朋友的安全，並提供貼心的服務環境及疫苗施打流程；本次專案預計施打450位視障按摩師，以協助其迅速回到工作崗位，同時保障按摩師與顧客的健康與安全。
此外，由於疫情影響，學童的教育亦全面轉為線上方式學習；為兼顧學童的學習權益與防疫安全，並考量學童為未施打疫苗的族群，亞東醫院配合新北市政府教育局的規劃，協助補教界人員的疫苗施打服務，第一階段從今日起至7月29日，連續3天預計施打約8200人次，協助學童與補教業者恢復實體上課。
亞東醫院指出，為積極提高雙北疫苗的覆蓋率，截至7月26日累積疫苗施打數已突破16萬劑，今日預計將再施打近1萬劑；同時也呼籲，任何一個廠牌的疫苗皆有保護力，建議與醫師諮詢後踴躍的施打疫苗，衝高疫苗施打率，早日形成社區防護，以盡早回歸正常生活。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。