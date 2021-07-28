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普發現金有什麼缺點？網分析「2原因」：達不到振興效果

▲行政院近日傳出正在研擬「五倍券」振興方案，擬以2000元換5000元振興券。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲行政院近日傳出正在研擬「五倍券」振興方案，擬以2000元換5000元振興券。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 06:55:37

昨（27）日全台疫情警戒降至二級，而繼去年的「三倍振興券」後，行政院也傳出正在研擬高於三倍券的振興方案，預計將推出「五倍券」，擬以2000元換5000元振興券，並以餐飲、零售、旅宿與藝文展演等四大產業為主。對此，有網友就在PTT提問「普發現金有什麼缺點？」引發討論。

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原PO在PTT八卦板發文表示，上次三倍，這次五倍，要弄一堆配套措施，他也提到，自己知道普發現金是怕人民存起來，導致達不到振興的效果，但除此之外，他不解「普發現金還有什麼缺點？有卦嗎？」

▲有網友就在PTT提問「普發現金有什麼缺點？」引發討論。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友就在PTT提問「普發現金有什麼缺點？」引發討論。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，立刻掀起熱論，不少網友認為「錢會被存起來」以及「通貨膨漲」是最大原因，「他們說錢會被存起來」、「通膨= =」、「通膨，不然普發100萬 存滿了就會花了」、「通貨膨脹阿」、「怕大家不花，都存起來，達不到振興效果」。

此外，還有許多人留言「其實發振興卷什麼的也可以啦！只是拿現金換卷真的很...」「沒辦法達成實質振興經濟的效果」、「其實台灣疫情還不算嚴重，就算存也現在多存個幾千預防下一波而已」、「不能綁樁，對選舉沒幫助」、「存才5000，還要先拿2000換」。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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