他曝台灣7大運動代表人物　網友加碼「2傳奇」：不可不知

東京奧運已於23日如火如荼的展開，我國目前已奪下柔道男子60公斤銀牌（楊勇緯）、跆拳道女子57公斤級銅牌（羅嘉翎）、男子團體射箭銀牌（魏均珩、湯智鈞、鄧宇成）以及舉重女子59公斤級金牌（郭婞淳）。然而，昨（27）日有網友就在PTT列出台灣7大運動的「代表人物」，貼文一出，不少鄉民紛紛加碼曝光「2傳奇名將」。

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原PO在PTT八卦板以「

台灣目前各種運動的代表人物？

」為題發文，他分享了自己心目中的名單，包括：桌球-莊智淵、羽球-戴資穎、舉重-郭婞淳、網球-盧彥勳/謝淑薇、籃球-林志傑、棒球-陳金鋒/王建民、撞球-趙豐邦/柳信美，並好奇詢問大家「還有其他運動有著名代表人物嗎？還是上述運動有更具有代表的人？」

▲有網友就在PTT列出台灣7大運動的「代表人物」，貼文一出，不少鄉民紛紛加碼曝光「2傳奇名將」。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛留言「林義傑 馬拉松」、「田徑-楊俊瀚、標槍 -鄭兆村」、「許淑淨也是舉重代表吧，兩金欸」、「推朱木炎，奧運一金一銅」、「柔道-楊勇緯，應該暫時沒人能超過他了」、「鞍馬-李智凱，今年有很高希望，預賽第一晉級」、「棒球的話王柏融妥妥的第一人」、「籃球-鄭志龍/陳信安」、「錢薇娟你放哪了」、「排球-陳建禎」。

另還有人提到最早在奧運拿牌的男女，分別為

「亞洲鐵人」楊傳廣

與

「飛躍的羚羊」

紀政

，前者在

1960年羅馬奧運10項全能運動競賽打破奧運紀錄，獲得銀牌，為台灣拿下第一面奧運獎牌；後者則是繼楊傳廣後，第二位奪下奧運奬牌的台灣運動員，同時更是第一位榮獲奧運田徑獎牌的亞洲女運動員。紀政於1968年在墨西哥奧運中奪得田徑女子80公尺跨欄銅牌，為台灣女性運動員在奧運贏得第一枚獎牌。不僅如此，紀政更在女子田徑100公尺決賽時，以11秒（10:98）的速度打破亞洲女選手紀錄，一直到現在，她的紀錄仍無人能超越。（編輯：許苡晴）