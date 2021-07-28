「莊智淵是台灣人縮影」！導演揭原因：國家欠他一個道歉

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莊智淵的桌球生涯，經歷過無數的挫折，甚至曾經憤怒公開發表要退出國家隊，我認為國家欠他一個道歉

▲莊智淵昨日出戰奮力一戰，雖未晉級8強，但其精神令台灣人動容。（圖/體育署提供）

莊智淵是每一個努力的台灣人縮影，我們出外奮鬥，永遠會感到如此的孤單

莊智淵才不是孤星，是真正的俠者，我們看到的也不是什麼一個人的武林，而是大師最後的風範