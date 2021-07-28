COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「莊智淵是台灣人縮影」！導演揭原因：國家欠他一個道歉

▲40歲「桌球教父」莊智淵昨（27）日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗。（圖／體育署提供）
▲40歲「桌球教父」莊智淵昨（27）日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 09:50:17｜2021-07-28 09:57:07

40歲「桌球教父」莊智淵昨（27）日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗，但莊智淵在場上努力不懈的模樣，感動不少國人。為此，導演李又宗在臉書感性的說「為什麼台灣人會對莊智淵這麽有感，那是因爲莊智淵是台灣人現代社會的縮影」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李又宗提到，莊智淵的桌球生涯，經歷過無數的挫折，甚至曾經憤怒公開發表要退出國家隊，我認為國家欠他一個道歉，可是到現在，他依舊以40歲高齡，代表台灣出征奧運，你問說「40歲打奧運有多難？我不知道，反正一定很難很難」，球威下滑，速度不若以往，在關鍵時刻又沒有教練（教練名額限制3名），許多時候我們都是看著莊智淵自己喊暫停，然後回到位子上冥想，調整好自己的節奏和呼吸，再上場奮戰。

▲莊智淵。（圖/體育署提供）
▲莊智淵昨日出戰奮力一戰，雖未晉級8強，但其精神令台灣人動容。（圖/體育署提供）
「贏了，回去一個人默默收毛巾；輸了，一個人默默回去打包，當選手PO自己的照片，希望大家幫忙加油，莊智淵贏球是PO出自己兒子的照片，希望記得老爸曾經在最高殿堂打球的樣子，莊智淵是每一個努力的台灣人縮影，我們出外奮鬥，永遠會感到如此的孤單」。

李又宗表示「當埃及選手擊敗莊智淵，興奮的大吼大叫，跪下來親吻地板，你就知道莊智淵在世界上，是多麼高的一道牆，他的汗水點醒了我們，老將的價值不在贏球，而是一種雖千萬人來吾往矣的心境，縱使面對千萬個對手，我也勇往直前，因為我在這裡，莊智淵才不是孤星，是真正的俠者，我們看到的也不是什麼一個人的武林，而是大師最後的風範，感謝天，感謝地，感謝莊智淵給我們的美好年代」。

貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應「全程看到雞皮疙瘩...真的太感動」、「從小看莊大哥打球長大的，知道桌球也是因為他，他很厲害」、「莊智淵必須被看見！」、「即便下屆不出賽，也希望能成為國家代表隊的教練，莊智淵加油」、「真的熱血沸騰，莊智淵真的太棒」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
58.67%41.33%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
72.35%27.65%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.03%70.97%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.17%17.83%
2021-07-26-2021-07-29
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀