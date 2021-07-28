「莊智淵是台灣人縮影」！導演揭原因：國家欠他一個道歉
40歲「桌球教父」莊智淵昨（27）日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗，但莊智淵在場上努力不懈的模樣，感動不少國人。為此，導演李又宗在臉書感性的說「為什麼台灣人會對莊智淵這麽有感，那是因爲莊智淵是台灣人現代社會的縮影」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 09:50:17｜2021-07-28 09:57:07
李又宗提到，莊智淵的桌球生涯，經歷過無數的挫折，甚至曾經憤怒公開發表要退出國家隊，我認為國家欠他一個道歉，可是到現在，他依舊以40歲高齡，代表台灣出征奧運，你問說「40歲打奧運有多難？我不知道，反正一定很難很難」，球威下滑，速度不若以往，在關鍵時刻又沒有教練（教練名額限制3名），許多時候我們都是看著莊智淵自己喊暫停，然後回到位子上冥想，調整好自己的節奏和呼吸，再上場奮戰。
「贏了，回去一個人默默收毛巾；輸了，一個人默默回去打包，當選手PO自己的照片，希望大家幫忙加油，莊智淵贏球是PO出自己兒子的照片，希望記得老爸曾經在最高殿堂打球的樣子，莊智淵是每一個努力的台灣人縮影，我們出外奮鬥，永遠會感到如此的孤單」。
李又宗表示「當埃及選手擊敗莊智淵，興奮的大吼大叫，跪下來親吻地板，你就知道莊智淵在世界上，是多麼高的一道牆，他的汗水點醒了我們，老將的價值不在贏球，而是一種雖千萬人來吾往矣的心境，縱使面對千萬個對手，我也勇往直前，因為我在這裡，莊智淵才不是孤星，是真正的俠者，我們看到的也不是什麼一個人的武林，而是大師最後的風範，感謝天，感謝地，感謝莊智淵給我們的美好年代」。
貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應「全程看到雞皮疙瘩...真的太感動」、「從小看莊大哥打球長大的，知道桌球也是因為他，他很厲害」、「莊智淵必須被看見！」、「即便下屆不出賽，也希望能成為國家代表隊的教練，莊智淵加油」、「真的熱血沸騰，莊智淵真的太棒」。（編輯：張嘉哲）