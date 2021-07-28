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油飯吃不完！他用電鍋加熱變「超硬鍋巴」　內行曝1關鍵

▲有網友用電鍋蒸冷藏的油飯，加熱完卻變超硬鍋巴，於是發文尋求方法。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友用電鍋蒸冷藏的油飯，加熱完卻變超硬鍋巴，於是發文尋求方法。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 10:25:42

台灣有「美食王國」之稱，其中古早味油飯更是許多人的最愛。不過，就有網友分享，他買了一斤的油飯，卻發現沒辦法在一天內吃完，只好放冰箱冷藏，結果隔天拿電鍋復熱時，竟有三分之一變成「超硬鍋巴」，讓他崩潰問「該怎麼做才不會變鍋巴？」貼文也引起熱議。

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原PO在《PTT》表示，自己去外面買了一斤的油飯回家吃，後來卻發現一斤的油飯，他沒辦法在一天三餐內吃完，只好將剩下的油飯放入冰箱冷藏。等到隔天要吃時，他把油飯放進電鍋蒸，倒了一杯米杯的水去復熱，結果卻讓他當場傻眼。

原PO指出，復熱完的油飯竟有三分之一都變成鍋巴，吃起來的口感超級硬，甚至硬到快咬不動，於是他只好發文求問「如果要將隔夜冷藏後的油飯加熱，各位有什麼好的方法嗎？是可以讓油飯保有前天的口感，但不會變得太硬的鍋巴這樣？」

▲原PO提到，自己每次用電鍋蒸東西，下面都會放筷子墊高，但內行的網友建議放蒸架更好。（示意圖／記者許苡晴攝）
▲原PO提到，自己每次用電鍋蒸東西，下面都會放筷子墊高，但內行的網友建議放蒸架更好。（示意圖／記者許苡晴攝）
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「是從冷凍開始蒸嗎？冷藏的話應該不用半杯水就夠了」、「蒸完也不要放在電鍋裡太久阿XD」、「稍微蒸（帶水）後，蓋蓋子烤或微波」、「我覺得微波就很好用啦，不過時間要控制」、「微波噴水+1」、「油飯買回來先分裝一次要吃的量，封口後放冷凍，放冷藏會失水+澱粉老化，電鍋不要一直保溫就不會失水」。

此外，原PO也提到，自己每次蒸東西，下面都會放筷子墊高。對此，就有內行的網友建議，「底部太熱就墊高，油飯不怕蒸，蒸到一半記得攪拌，不然中間沒蒸到會很硬」、「上蒸布+蒸架，直接噴水，蒸一半攪拌，如烤微波一樣」、「放蒸架吧，筷子太矮了」。（編輯：許智超）

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