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女衝面試5分鐘就GG！慘被退還「一物」絕望：去應徵幹嘛

▲一名女網友到某間規模不錯的公司面試，最終只花5分鐘就結束面談，甚至還被退還一物，讓她瞬間心寒。（示意圖／翻攝pexels）
▲一名女網友到某間規模不錯的公司面試，最終只花5分鐘就結束面談，甚至還被退還一物，讓她瞬間心寒。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 11:45:45

公司在徵求需要的人才時，除了會針對求職者的能力、條件去做篩選外，面試時的態度與應對都會影響面試官的最終選擇。對此，就有一名女網友到某間規模不錯的公司面試，最終只花5分鐘就結束面談，甚至還被退還一物，讓她心寒直呼「好像是浪費主管時間也浪費自己時間」。

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己到一間規模算大的公司面試，一到現場就先填寫公司制定的應徵表，「表格蠻詳細的，有籍貫跟家屬資料跟身分證號碼。寫完後就智力測驗，20-30分鐘左右。時間上我寫的很趕，所以有很多直接用猜的，成績應該不會好到哪去。」

緊接著來到主管面談的部分，一開始她先被問及是否在職、以前工作內容為何、為什麼離職、介紹我自己優缺點等問題，大約5分鐘就結束，「其實當下主管很擺明的讓我覺得我不是她要找的人，沒有講到工作內容或者意思意思介紹公司福利，薪資也完全沒談。」

但讓她更心碎的是，最後主管還將原PO的履歷退還給她，表明她可以繼續留著，她心寒表示「離開公司後覺得不知道自己去這家應徵是要幹嘛，好像是浪費主管時間也浪費自己時間⋯學到的經驗是平時要多多接觸練習智力測驗的題目吧」。

▲女網友面試結束後，還被退回履歷。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友面試結束後，還被退回履歷。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，瞬間引來不少網友暖心留言，「在這非常時期，大家都加油拉～反正至少去了就是一個機會」、「沒關係啦！以後認真填就好，公司很多，不急！」、「最近也正在找工作⋯一起加油」、「我投了200多家，面試20幾家，最後終於有找到喜歡的工作哦！其中被洗臉、被藐視都有！可以懂你！不要灰心，總有適合你的」、「有緣就會進去，沒緣強求也沒用，進去也待不久……要永遠有希望，下一家會更好」。

甚至還有過來人分享類似經歷，「一開始寫經驗或科系不拘，後來面試又說要相關的，這種的真的很煩，有夠浪費時間」、「我面試時還曾被同家公司的主管放鴿子兩次，浪費我的時間和金錢」、「沒事的！主管跟我聊兩小時人資聊一小時，一直講福利多好，最後關頭講一些543就是沒有要錄用妳的意思」。（編輯：陳雅雲）

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