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難忘的經驗！他曝曾被神人「一掌入魂」　網朝聖：想被打

▲一位網友分享自己曾被神人「一掌入魂」的特殊經驗，讓全場羨慕不已。（圖／翻攝自PTT）
▲一位網友分享自己曾被神人「一掌入魂」的特殊經驗，讓全場羨慕不已。（圖／翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 11:50:41

競爭激烈的體育賽場上有時會出現一些特殊的文化或儀式，看在外人眼裡或許會有點奇怪。像是德國女子柔道選手特拉傑多斯（Martyna Trajdos）日前在奧運賽場上出賽時，教練先是抓住她衣領搖晃身體，隨後又打了她兩巴掌，畫面曝光後便引發熱議。而有位網友也分享自己曾被神人「一掌入魂」的特殊經驗，強調這種特殊儀式真的存在，更讓其他網友全都跪了，還有人直呼「我也想被打！」

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與教練的賽前互動受到外界關注後，特拉傑多斯也特別在IG發文澄清，強調那是她和教練約定好的賽前儀式，打巴掌就是為了激勵自己而已，希望大家不要誤會也不用擔心。

▲特拉傑多斯替教練澄清，強調打巴掌只是為了激勵自己的賽前儀式。（圖／翻攝自Martyna
▲特拉傑多斯替教練澄清，強調打巴掌只是為了激勵自己的賽前儀式。（圖／翻攝自Martyna Trajdos的IG）
相關話題在PTT掀起討論，就有位男網友發文表示，其實很多國家都有類似儀式，接著分享個人親身經驗，在2005年時於友人的婚宴上遇到日本摔角明星豬木，原PO透露自己當時正在準備考試，豬木知道後就決定替原PO送上祝福與打氣，周圍的人也瞬間興奮起來，開始起哄。

▲網友曾與日本摔角明星豬木有過難忘的互動。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友曾與日本摔角明星豬木有過難忘的互動。（圖／翻攝自批踢踢）
原PO回憶自己當時還不知道會發生什麼，結果豬木先用手指頂著原PO的肚子固定好距離後，隨即一陣風似的打了原PO一巴掌。原PO笑稱自己「當時以為脖子要斷了」，不誇張整個人直接原地被旋轉，臉上一個印。後來豬木和原PO擁抱致意，原PO也才了解這在日本是很崇高的儀式，「很多人想花錢給豬木打都沒機會！」

▲原PO被豬木打巴掌的瞬間。（圖／翻攝自批踢踢）
▲原PO被豬木打巴掌的瞬間。（圖／翻攝自批踢踢）
朝聖的鄉民們紛紛在底下留言回覆說，「這經驗太酷了吧」、「太神啦」、「已羨慕」、「被豬木巴過可以拿出來講一輩子了」、「我也想被豬木打」、「達賴喇嘛也會呼巴掌，被呼到都超幸運。業障與執念都呼掉。各國文化與各種信仰都有不同模式」、「鬥魂注入的概念」。（編輯：倪浩軒）

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