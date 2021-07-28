加拿大女記者吃飯糰「遇1事」急求救 網笑：第一步就錯
東京奧運目前正如火如荼的進行中，雖然受到疫情影響沒有開放觀眾，不復見過往奧運舉辦城市雲集觀光客的景象，但各國體育選手、相關工作人員齊聚一堂，仍是一場文化交流的盛宴。而加拿大播報員布西斯（Anastasia Bucsis）日前在推特向網友求救，原來是因為她無法順利打開御飯糰，趣味模樣讓大家笑翻，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 15:29:37
布西斯是加拿大前競速滑冰選手，曾兩次參加冬季奧運，如今是加拿大CBC的播報記者，目前人也在東京奧運現場替加拿大觀眾播報奧運賽事消息。日前她在個人推特發佈了一支影片，還寫下「請幫助我」的日文，並附上3個雙手合十的貼圖符號。布西斯遇到什麼難題？原來是如何打開超商御飯糰這可難倒她啦！
影片中可以看見，布西斯先介紹飯糰是她在日本最愛的東西，接著笑稱自己「很沒用」，因為她不知道怎麼正確的打開飯糰包裝。而布西斯隨即實際示範一次，只見飯糰的海苔被她弄破，而且留下大片海苔在包裝中，讓布西斯十分苦惱。
推文發佈後很快獲得超過3萬位網友按讚，日本網友紛紛緊急救援，除了有人安慰布西斯說日本人有時也會弄成這樣，不用太在意之外，更有網友用簡單的手繪畫出正確步驟。
而有網友將相關報導轉發到PTT，內行網友立即指出布西斯第一步沒有撕到底、撕滿一圈就錯了，「第一步驟要撕到底」、「第一步要整圈完全撕開啦」、「1就開錯了啊，沒有繞一圈怎麼開啦」，難怪之後很難把飯糰和包裝分開。另外笑翻的網友也紛紛留言回覆說，「笑死，三角飯糰的包裝設計真的很反人類」、「其實很多人也是開的破破爛爛」、「要怎樣才能完整取出海苔根本靠運氣」、「我也不會開，永遠會有一片留在袋裡」、「很常破啊，如果完整取出都會想放鞭炮慶祝」。（編輯：倪浩軒）