外送員機車插「這支」！路人霧煞煞 用途被讚翻：很聰明
外送平台近幾年崛起，不少人在家使用APP點餐後，美味餐點就會送到家門口，而由於外送員長期奔波在外，總是有不少法寶來解決他們的一些問題，例如椅墊有靠枕、有手機遮陽傘避免手機過熱等等。近日，就有外送員分享自己花小錢自製「手機遮陽傘」，讓不少人驚呼「在路上看過，現在才知道用處」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 16:18:48
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「閒閒沒事做就去五金百貨買了一支鏟子，然後胡搞瞎搞，就搞出這個東西，鏟子一支才20元呢！」只見貼出的照片，原PO是購買類似清除毛小孩糞便的小鏟子，並且將把手拔除之後，固定在手機支架上頭，形成一個遮陽功能的支架，以避免送單時手機曝曬過熱。
貼文一出，網友紛紛回應「在路上有看過...還想說是什麼東西」、「終於解惑，路上有看到外送員用，知道功能覺得酷」、「不錯欸，這種材質很厚，遮陽應該很有效」、「好聰明啊！感覺遮陽效果很好」、「這支感覺比小雨傘實用多了」、「本土遮陽法，給推」、「成本20，但創意無價」、「路上看過，只覺得很聰明」。
另外，也有不少同行表示「網路上很多幾十元的遮陽散都沒啥用，太薄了，這個便宜又很有效」、「我把牛奶瓶割成這個形狀也能用，遮陽功能也很好」、「我也有做過，真的是不錯」、「路上蠻多人用的，幾十塊的小遮陽傘根本都沒用，真正有用的都要幾百塊，這個便宜好用」。（編輯：張嘉哲）