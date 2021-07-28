中華隊東奧奪牌破紀錄！眾揭「今年特強」3關鍵：有優勢

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貼文一曝光，就有人指出這次賽事舉辦在日本，讓選手較不受時差、氣候影響，「辦在日本也是蠻大的原因，氣候時差都差不多」、「辦在日本對台灣選手適應有優勢」、「比較沒有時差算不算也是一種輔助能力」、「不用調時差」、「在東京比離我們近吧，坐飛機時間不會太久，上屆坐去里約，還要調時差，然後馬上就要比賽了」。
另外，也有人指出先前世大運提升了選手不少自信，「從上次世大運就可以看出端倪了，現在很多選手都是那時期出來的，新生代表現真的很不錯」、「世大運打出信心，奪牌的很多都世大運的」、「世大運吧！外加不用調時差，但先別舒服」、「世大運感覺有提升到士氣，當時真的感動」。據了解，2019年中華隊在義大利世大運中，拿下9面金牌、13面銀牌、10面銅牌；2017年在台北世大運中，則是拿下26面金牌、34面銀牌、30面銅牌，創下史上最佳的奪牌成績。
不過除了上述原因，也有鄉民認為受到疫情影響，「會不會其它國家被疫情影響？因為我們的疫情相對是受到比較小衝擊的」、「有些國家無法參賽，尤其跟我們重疊最多的北韓沒參賽」、「今年一堆高手沒辦法參賽」；但不少網友同樣指出，奪牌的最終關鍵還是在於選手多年來的努力不懈，「選手真的表現的很棒」、「選手很努力啊」、「肯定是選手棒！」
截至目前為止，中華隊已於本屆東奧已拿下1金2銀3銅，從一開始摘銀的「柔道男神」楊勇緯、跆拳道女將羅嘉翎奪銅，再到桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜奪銅、射箭男團奪銀，昨日「舉動女神」郭婞淳更拿下金牌，同日舉重好手陳玟卉也勇奪女子組64公斤量級銅牌，也期望接下來的賽事選手都能在激烈的競爭中脫穎而出。（編輯：陳雅雲）
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