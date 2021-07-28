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中華隊東奧奪牌破紀錄！眾揭「今年特強」3關鍵：有優勢

▲中華隊於2020東京奧運表現亮眼，本屆獎牌數目前累積1金牌、2銀牌、3銅牌，就有網友好奇「奧運今年這麼強的原因？」而引來眾人點出原因。（圖／美聯社）
▲中華隊於2020東京奧運表現亮眼，本屆獎牌數目前累積1金牌、2銀牌、3銅牌，就有網友好奇「奧運今年這麼強的原因？」而引來眾人點出原因。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 16:44:32｜2021-07-28 17:22:54

中華隊參與2020東京奧運表現亮眼，近日更是頻傳捷報，本屆獎牌數目前累積1金牌、2銀牌、3銅牌，創下歷史單屆最多獎牌紀錄。對此，就有網友好奇詢問「台灣奧運今年這麼強的原因？」而引起眾人點出關鍵。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示這次是奧運成績最好的一年，讓他興奮直呼「根本奇蹟… 有夠感動」，不過這也讓他好奇詢問「為什麼台灣能從幾年前每個人都在罵台灣政府不重視體育人才的情況下，到現在能締造這麼好的成績，真的很好奇」。

▲一塊「奧運金牌」獎金值多少錢？台灣行情僅次於2個國家。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲中華隊參與2020東京奧運表現亮眼，目前獎牌數累積1金牌、2銀牌、3銅牌。（示意圖／翻攝自pixabay）
貼文一曝光，就有人指出這次賽事舉辦在日本，讓選手較不受時差、氣候影響，「辦在日本也是蠻大的原因，氣候時差都差不多」、「辦在日本對台灣選手適應有優勢」、「比較沒有時差算不算也是一種輔助能力」、「不用調時差」、「在東京比離我們近吧，坐飛機時間不會太久，上屆坐去里約，還要調時差，然後馬上就要比賽了」。

另外，也有人指出先前世大運提升了選手不少自信，「從上次世大運就可以看出端倪了，現在很多選手都是那時期出來的，新生代表現真的很不錯」、「世大運打出信心，奪牌的很多都世大運的」、「世大運吧！外加不用調時差，但先別舒服」、「世大運感覺有提升到士氣，當時真的感動」。據了解，2019年中華隊在義大利世大運中，拿下9面金牌、13面銀牌、10面銅牌；2017年在台北世大運中，則是拿下26面金牌、34面銀牌、30面銅牌，創下史上最佳的奪牌成績。

▲具有排灣族血統的楊勇緯，生涯首度站上奧運最高殿堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲具有排灣族血統的楊勇緯，生涯首度站上奧運最高殿堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲國手羅嘉翎拿下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。（圖／體育署提供）
▲國手羅嘉翎拿下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。（圖／體育署提供）
▲東京奧運射箭男團勇奪銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運射箭男團勇奪銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲舉重女將陳玟卉舉出驚奇，生涯初登奧運就摘下銅牌，繼「舉重女神」郭婞淳拿下本屆中華隊首金後，舉重再添一面銅牌。（圖／美聯社）
▲舉重女將陳玟卉舉出驚奇，生涯初登奧運就摘下銅牌，繼「舉重女神」郭婞淳拿下本屆中華隊首金後，舉重再添一面銅牌。（圖／美聯社）
不過除了上述原因，也有鄉民認為受到疫情影響，「會不會其它國家被疫情影響？因為我們的疫情相對是受到比較小衝擊的」、「有些國家無法參賽，尤其跟我們重疊最多的北韓沒參賽」、「今年一堆高手沒辦法參賽」；但不少網友同樣指出，奪牌的最終關鍵還是在於選手多年來的努力不懈，「選手真的表現的很棒」、「選手很努力啊」、「肯定是選手棒！」

截至目前為止，中華隊已於本屆東奧已拿下1金2銀3銅，從一開始摘銀的「柔道男神」楊勇緯、跆拳道女將羅嘉翎奪銅，再到桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜奪銅、射箭男團奪銀，昨日「舉動女神」郭婞淳更拿下金牌，同日舉重好手陳玟卉也勇奪女子組64公斤量級銅牌，也期望接下來的賽事選手都能在激烈的競爭中脫穎而出。（編輯：陳雅雲）

▲東京奧運中華隊代表選手今（28）日賽程表。（圖／NOWnews製圖）
▲東京奧運中華隊代表選手今（28）日賽程表。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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