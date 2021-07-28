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第二劑莫德納疫苗開放登記　請儘速上網完成意願登記

第二劑莫德納疫苗開放登記　請儘速上網完成意願登記
第二劑莫德納疫苗開放登記　請儘速上網完成意願登記

健康醫療網

2021-07-28 17:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今（28）日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」自昨（27）日14時起開放意願登記，請18歲（含）以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。

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疫苗者須間隔10-12週　符合第二劑預約接種資格

指揮中心說明，此次開放意願登記，除昨日新增高端疫苗供20歲（含）以上民眾選擇外，亦增加開放第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者，進行第二劑Moderna COVID-19疫苗意願登記。第一到三類對象及孕婦第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者須間隔28天、其他類第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者須間隔10-12週，才符合第二劑預約接種資格。

指揮中心表示，目前尚未開放民眾混打疫苗，針對第一劑接種AstraZeneca疫苗且已間隔10-12週者，可至平臺進行第二劑AZ疫苗之意願登記。 

符合預約資格者　記得進行意願登記   

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」（https://1922.gov.tw/）

開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。



資料來源：健康醫療網 第二劑莫德納疫苗開放登記　請儘速上網完成意願登記

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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