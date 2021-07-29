NOW早報／麻油雞泡麵必加啥？老饕「多放1料」發現新世界

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原PO在PTT八卦板好奇詢問「大家自己在家裡麵吃麻油雞泡麵的時候，會另外再加更多米酒下去，喝一個爽嗎？還是光是本來那一小包米酒就會醉了？或者有人把米酒加熱，用全酒來泡麵？」
對此，許多網友紛紛回應「會！超好吃」、「我都加高粱」、「再加一隻雞腿」、「加過高梁，還不錯」、「會，可以加高粱」。另也釣出專業吃貨分享更銷魂吃法，直指「加花雕酒，發現新世界」、「花雕，香味差很多，餓了」。
今日天氣／各地天氣炎熱 西南風增強局部大雨
今（29）日天氣與昨類似，西南風仍在增強，南部地區整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，中部的降雨較少一些，不過仍有局部短暫陣雨或雷雨，至於其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨會再明顯一些，在中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，北部及東半部溫度偏高，大台北及桃園有局部38度極端高溫發生的機率，東南部仍可能出現焚風，而中南部稍低一些，高溫約33到35度，其中中部也有局部36度以上高溫發生的機率。
桌球教父有多強？莊智淵拿「破洞球拍」狂殺球 網瘋朝聖
40歲「桌球教父」莊智淵27日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗，但莊智淵在場上努力不懈的模樣，感動不少國人，而就有不少網友看完本場賽事後，翻到去年網路節目「木曜4超玩」一日系列影片，邀請莊智淵擔任嘉賓，過程中即便製作單位拿出破洞球拍、縮小球拍等等要求對打，莊智淵仍舊輕鬆取勝，連主持人邰智源也驚呼連連。
原來郭婞淳很嬌小 女主播一張照片引千人朝聖
「舉重一姐」郭婞淳27日為台灣摘下東京奧運首面金牌，華視主播連珮貝賽前PO出與郭婞淳的合照，為對方集氣，她說郭婞淳實際上沒有很高大，自嘲：「我好像才是舉重選手的樣子！」
奧運／拿手鞍馬滑落輕傷 李智凱報平安：我沒事！
「鞍馬王子」李智凱28日在東京奧運體操個人全能賽中，在拿手的項目鞍馬不幸滑落，這也是他繼2016年鞍馬項目失誤後，再度發生「落馬」的狀況，但是李智凱越戰越勇，他也在臉書為自己打氣。
蔡英文完成高端疫苗意願登記、賴清德待聯亞過EUA再規畫
總統蔡英文、副總統賴清德是否施打國產疫苗，受到關注。總統府發言人張惇涵昨（28）日表示，中央流行疫情指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，蔡英文已在27日下午上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。（編輯：賴詠璿）
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