NOW早報／麻油雞泡麵必加啥？老饕「多放1料」發現新世界

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40歲「桌球教父」莊智淵27日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗，但莊智淵在場上努力不懈的模樣，感動不少國人，而就有不少網友看完本場賽事後，翻到去年網路節目「木曜4超玩」一日系列影片，邀請莊智淵擔任嘉賓，過程中即便製作單位拿出破洞球拍、縮小球拍等等要求對打，莊智淵仍舊輕鬆取勝，連主持人邰智源也驚呼連連。

▲ 「桌球教父」莊智淵27日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗。 （圖／體育署提供）

▲原圖中，170公分的連珮貝比160公分的郭婞淳還要高大。（圖／連珮貝臉書）

▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人全能決賽中，在擅長的鞍馬項目罕見發生兩次落馬失誤。（圖／體育署提供）