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NOW早報／麻油雞泡麵必加啥？老饕「多放1料」發現新世界

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「吃麻油雞泡麵會另外加米酒嗎？」釣出老饕分享，多加「1調料」更厲害，直呼「發現新世界！」（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲一名網友好奇在PTT詢問大家「吃麻油雞泡麵會另外加米酒嗎？」釣出老饕分享，多加「1調料」更厲害，直呼「發現新世界！」（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 06:00:00

麻油雞泡麵必加米酒？老饕推「多加1調料」：發現新世界

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泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，不過，也有許多吃貨會自行加入各種配料進行烹煮。而近日有網友就在PTT詢問大家「吃麻油雞泡麵會另外加米酒嗎？」釣出老饕分享，多加「1調料」更厲害，直呼「發現新世界！」

原PO在PTT八卦板好奇詢問「大家自己在家裡麵吃麻油雞泡麵的時候，會另外再加更多米酒下去，喝一個爽嗎？還是光是本來那一小包米酒就會醉了？或者有人把米酒加熱，用全酒來泡麵？」

對此，許多網友紛紛回應「會！超好吃」、「我都加高粱」、「再加一隻雞腿」、「加過高梁，還不錯」、「會，可以加高粱」。另也釣出專業吃貨分享更銷魂吃法，直指「加花雕酒，發現新世界」、「花雕，香味差很多，餓了」。

今日天氣／各地天氣炎熱　西南風增強局部大雨

今（29）日天氣與昨類似，西南風仍在增強，南部地區整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，中部的降雨較少一些，不過仍有局部短暫陣雨或雷雨，至於其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨會再明顯一些，在中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，北部及東半部溫度偏高，大台北及桃園有局部38度極端高溫發生的機率，東南部仍可能出現焚風，而中南部稍低一些，高溫約33到35度，其中中部也有局部36度以上高溫發生的機率。

桌球教父有多強？莊智淵拿「破洞球拍」狂殺球　網瘋朝聖

40歲「桌球教父」莊智淵27日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗，但莊智淵在場上努力不懈的模樣，感動不少國人，而就有不少網友看完本場賽事後，翻到去年網路節目「木曜4超玩」一日系列影片，邀請莊智淵擔任嘉賓，過程中即便製作單位拿出破洞球拍、縮小球拍等等要求對打，莊智淵仍舊輕鬆取勝，連主持人邰智源也驚呼連連。

▲莊智淵。（圖/體育署提供）
「桌球教父」莊智淵27日晚間進行16強賽事，對上來自埃及的選手阿薩，雙方纏鬥到第七局，可惜最終以3：4落敗。（圖／體育署提供）
原來郭婞淳很嬌小　女主播一張照片引千人朝聖

「舉重一姐」郭婞淳27日為台灣摘下東京奧運首面金牌，華視主播連珮貝賽前PO出與郭婞淳的合照，為對方集氣，她說郭婞淳實際上沒有很高大，自嘲：「我好像才是舉重選手的樣子！」

▲原圖中，170公分的連珮貝比160公分的郭婞淳還要高大。（圖／連珮貝臉書）
▲原圖中，170公分的連珮貝比160公分的郭婞淳還要高大。（圖／連珮貝臉書）
奧運／拿手鞍馬滑落輕傷　李智凱報平安：我沒事！

「鞍馬王子」李智凱28日在東京奧運體操個人全能賽中，在拿手的項目鞍馬不幸滑落，這也是他繼2016年鞍馬項目失誤後，再度發生「落馬」的狀況，但是李智凱越戰越勇，他也在臉書為自己打氣。

▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人全能決賽中，在擅長的鞍馬項目罕見發生兩次落馬失誤。（圖／體育署提供）
▲「鞍馬王子」李智凱在東京奧運個人全能決賽中，在擅長的鞍馬項目罕見發生兩次落馬失誤。（圖／體育署提供）
蔡英文完成高端疫苗意願登記、賴清德待聯亞過EUA再規畫

總統蔡英文、副總統賴清德是否施打國產疫苗，受到關注。總統府發言人張惇涵昨（28）日表示，中央流行疫情指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，蔡英文已在27日下午上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。（編輯：賴詠璿）

▲中國河南省發生水災，總統蔡英文表達慰問。（圖／總統府提供）
▲蔡英文已在27日下午上網完成意願登記。（圖／總統府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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