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為何奧運足球很少人看？內行揭「真實理由」：絕對看世足

▲東奧足球賽事也如火如荼展開當中，但你是否發現關注度較世足賽低呢？（圖/美聯社/達志影像）
▲東奧足球賽事也如火如荼展開當中，但你是否發現關注度較世足賽低呢？（圖/美聯社/達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 10:37:36

今年的奧運在東京開打，全世界各國好手齊聚一堂，來挑戰運動賽事的最高殿堂，其中熱門討論話題包括羽球、桌球、射箭、游泳等等，由於今年中華隊狀況極佳，成績優異，也讓台灣掀起奧運討論的風氣，但你是否有發現，身邊的友人幾乎沒什麼在觀看奧運足球賽事，反而都在期待明年的世足賽呢？

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近日，就有網友在PTT貼文指出「足球基本上最多人關注的是歐冠跟明年的世界杯，相較之下那個奧運足球好像就沒什麼人在看？好歹也是各國派隊來爭金牌，為什麼會差這麼多啊，奧運不是運動賽事的最高殿堂嗎？有無八卦？」

▲阿根廷足球國家隊主將梅西。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷足球國家隊主將梅西。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，網友紛紛回應「就像棒球經典賽一樣，奧運足球也不是最高殿堂喔」、「不只是足球，奧運棒球也不是最高殿堂」、「因為奧運足球有限制年齡參加喔」、「你在奧運看不到西羅等名將，因為奧運足球有限制年齡」、「有年齡限制，現在應該是24以下才能參賽，所以看不到那些高手，所以當然大部分人都等明年世足囉」、「世界盃的水準高於奧運是正常的，因為奧運有年齡限制」。

事實上，根據奧運足球參賽規定，男子球隊原本僅限於23歲以下的球員，最多允許三名超齡球員，而女子球隊則沒有年齡限制；但這次東京奧運，國際足球總會決定放寬男子球隊參賽年齡限制至24歲以下，也就是說都是新生代足球員居多，老練的世界名將球員如內馬爾、梅西、西羅、哈維等等都超過奧運足球參賽的年齡限制，因此才會形成世界盃、歐冠聯賽比較多人關注的原因。（編輯：張嘉哲）

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