男玩Dcard抽中楊勇緯！曝「昔日故事」惹哭網：更強大了
中華隊於2020東京奧運表現亮眼，其中柔道選手楊勇緯首度前往奧運殿堂，就摘下男子柔道60公斤級銀牌，奪牌後楊勇緯人氣不斷竄高，甚至被封為「柔道男神」，在台灣、日本都有不少粉絲。對此，就有一名網友指出，社群平台《Dcard》2017年曾推出可與世大運選手進行抽卡交友的活動，當時就幸運抽中楊勇緯，如今一瞧楊勇緯的自我介紹，不禁讓台人感動直呼「真的更強大了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 11:02:41
原PO於《Dcard》上發文，表示2017年台北世大運時，Dcard曾推出活動可與當年世大運選手進行抽卡的活動。然而，當時原PO就很幸運抽到在本屆東奧柔道比賽中成名的「柔道男神」楊勇緯。
隨後原PO也貼出照片證明，只見照片中，曾是世大運選手的楊勇緯頂著一頭帥氣俐落的短髮，還露出靦腆的笑容，此外楊勇緯在上頭還寫著「謝謝大家為我們中華隊加油！希望我們台灣體育越來越好，受到更多人重視！」
貼文曝光後，瞬間引來不少網友嗨翻留言，「好幸運！！！能早我們這麼多看到他的好！！！」、「太扯了吧！超幸運欸」、「他現在還有在抽嗎？有的話我願意為了他開始抽卡」、「我也有！感動爆！而且是我的第一張世大運卡」、「楊勇緯這張照片也太帥」、「和我同一天生日欸」，甚至還有網友分享曾抽中「鞍馬王子」李智凱、「舉重女神」郭婞淳等人。
但讓大家更感動的是，楊勇緯在個人自我介紹中，也分享了一些曾受挫的小故事。楊勇緯透露在某次比賽中，因受傷緣故無法好好發揮，加上心態沒有調整好，最後比賽不幸落敗，帶給他的挫折十分大。不過他話鋒一轉，坦言「也因為那場比賽帶給我很多事情，讓我能更強大」，曾今勵志的發言，對比現今在東奧奪銀的成就，讓網友們感動直呼「真的更強大了！」（編輯：陳雅雲）