前方機車妹「裙子內外穿反」？上班男羞爆 臉綠真相曝光
近期全國防疫警戒降級，許多上班族重新回歸通勤生活，不再居家辦公而是必須進入辦公室。而就有位男網友在騎車上班的路上，發現前面女騎士疑似「裙子內外穿反」，讓他當場羞爆不知該不該上前提醒。不過照片曝光後卻有許多女車友現身說法，真相讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 11:44:49
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己在騎車上班途中，「發現前方妹妹裙子疑似內外穿反了」，因為標籤在外面，原PO隨即分享照片，還把標籤用紅圈圈出來，詢問大家「請問單兵該如何處理？很想跟她說，但我不好意思」。
不過照片曝光後，許多內行網友便指出，「那是防走光圍裙騎車用的」、「這年頭竟然有人不知道遮陽裙」、「哈哈哈我也會穿，怕曝光又遮陽」、「還好你沒說，那是遮陽裙」、「那是遮陽裙，不要想太多」、「上次排隊買飯也有個好心男，他排我後面說小姐你裡面褲子露出來了，我只是遮陽裙沒弄下來而已大哥」。
眼見是誤會一場，原PO也尷尬自嘲「原來有遮陽裙這種東西啊！小弟真是孤陋寡聞，好險沒去跟她說」，網友則紛紛留言回覆說，「不要想太多，趕快去交女友，這樣你才能對正反面有更深入的瞭解」、「其實都可以跟她說，至少有話題了」。（編輯：倪浩軒）