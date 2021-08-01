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影／超酥脆！夜市QQ地瓜球　3項材料就可完成

▲如何在家自己做出夜市美食「地瓜球」呢？（圖／什麼瑞瑞 What's Ray 授權）
▲如何在家自己做出夜市美食「地瓜球」呢？（圖／什麼瑞瑞 What's Ray 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-01 10:00:00

台灣著名的夜市文化中，有不少讓人一試上癮的攤販美食，其中「地瓜球」就是一個具有特色又美味的零嘴，Youtube頻道「什麼瑞瑞 What's Ray 」這次就要來教大家，怎麼重現夜市經典的地瓜QQ球，讓你在家也能自己動手，不用出門就吃得到。

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▲事前只需要準備「木薯粉、地瓜、砂糖」即可。（圖／什麼瑞瑞
▲事前只需要準備「木薯粉、地瓜、砂糖」即可。（圖／什麼瑞瑞 What's Ray 授權）
 

首先在備料上，只需要準備三樣，「地瓜、木薯粉、砂糖」，其中砂糖可以用細砂糖或是2號砂糖替代，木薯粉則可以用地瓜粉、蕃薯粉替換。比例上需要以「6、3、1（地瓜6、木薯粉3、砂糖1）」為原則，接著以需要的成品數量去調整即可。

▲蒸熟後充分捏勻，就可以準備下鍋了。（圖／什麼瑞瑞
▲蒸熟後充分捏勻，就可以準備下鍋了。（圖／什麼瑞瑞 What's Ray 授權）
 

將地瓜削皮完成，就可以放入電鍋蒸；完成後，必須趁著地瓜還有熱度時加入砂糖，充分攪勻並加入木薯粉。再將混合物捏至不黏手的球狀後，就可以準備下鍋油炸，記得油溫不要太高，以免表皮太快硬化。

▲待表皮呈現金黃色時，就可以起鍋囉！（圖／什麼瑞瑞
▲待表皮呈現金黃色時，就可以起鍋囉！（圖／什麼瑞瑞 What's Ray 授權）
 

等表皮都呈現金黃色時，外脆內軟的地瓜球就完成了。因為原本就有砂糖調味，直接乾吃就已經相當美味，但是頻道主也推薦，可以酌量選擇沾「酸梅粉、巧克力」做食用，會有不同的感受。而家人也對這道手工地瓜球讚美不已，可見相當成功。（文字編輯：沈傳恩）

▲要如何才能自己在家做出夜市美食「地瓜球」呢？（圖／什麼瑞瑞
▲夜市美食「地瓜球」在家就可動手做。（圖／什麼瑞瑞 What's Ray 授權）
 

▶ 感謝授權：什麼瑞瑞 What's Ray
原始影片：https://youtu.be/mzLHjqa7OWY

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