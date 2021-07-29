林昀儒4強賽太猛了！樊振東「1舉動」網全跪：根本金牌戰
我國19歲桌球小將林昀儒今（29）日出戰男單四強，對上世界第一中國選手樊振東，原先在首局掌握優勢，取得1：0領先，但隨後球王樊振東馬上調整節奏追成1：1平手，雙方互有攻勢，戰到最後雙方戰成3：3平手，直到第七局林昀儒可惜以8：11敗陣。不過這場賽事由於太過精彩，不少觀眾紛紛討論「有人看到球王手在抖嗎？他也打得很辛苦」，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 15:50:27｜2021-07-29 16:05:06
本場比賽在每一局都相當精彩，許多局雙方比數一路緊咬再超前，例如關鍵第六局林昀儒一度落後達4分，但之後他放開來打，又把比數逼到9：9，樊振東斜線出界出現局點，林昀儒接發反手致勝，11：9逆轉拿下，比賽進入到決勝局，這局讓台灣觀眾熱血沸騰。
而也有不少網友在PTT貼文指出「扛著世界球王的名號肯定要拿金牌，又不能輸給台灣跟日本，如果輸了，雖然不至於被怎樣，但被狼性網友嘴是跑不掉的，有沒有樊振東壓力多大的八卦？」、「太誇張，才19歲跟球王打成這樣，都沒人發現鏡頭照到樊振東手的時候，他的手也在抖，可見壓力有多大」。
而許多貼文也引來觀眾熱議「樊振東手超級抖，就知道林昀儒有多強」、「鏡頭照到樊振東他手超抖...壓力超大」、「這場真的完全金牌戰，每一局都好精彩，第六局逆轉太神了」、「根本桌球界戴資穎，大有可為啦」、「樊振東手抖有看到+1，林昀儒雖敗猶榮」、「鏡頭帶向樊振東的手時，都在抖啊，他也是苦戰」、「看樊振東手狂抖，反觀林昀儒的冷靜，怎麼能不壓力大，林昀儒銅牌戰加油啦！」
而這回林昀儒雖然未能挺進金牌戰，但也是他奧運生涯個人賽最佳紀錄，創下台灣最年輕就打入四強的選手，也追平桌球教父莊智淵的成績，而之後也將出戰銅牌戰，仍有機會摘下銅牌，全國觀眾將持續為他加油！（編輯：張嘉哲）