林昀儒大戰球王7局！比賽「亮點」被讚爆：可拿2024金牌
我國19歲桌球小將林昀儒今（29）日出戰男單四強，對上世界第一中國選手樊振東，雙方大戰85分鐘才結束比賽，比賽過程緊張刺激，雙方比數一路緊咬，打得世界球王樊振東壓力非常大，雖然林昀儒最終以3：4敗陣，但也博得滿堂彩，而除了林昀儒的球技震驚兩岸三地的網友外，也有網友表示「小小年紀對上樊振東竟然可以如此冷靜，根本是冷靜殺手！這個抗壓性根本是本場比賽一大亮點」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 16:41:58
本場比賽一開始，林昀儒率先拿下第一局，後來球王樊振東調整節奏，拿下第二局，雙方戰成1：1平手，而後幾局比分都超接近，比數來到2：3後進行第六局，結果林昀儒一度落後達4分，但之後他放開來打，又把比數逼到9：9，樊振東斜線出界出現局點，林昀儒接發反手致勝，11：9逆轉拿下，比賽進入到決勝局，可惜最後樊振東拿下，林昀儒以3：4落敗，但由於整場賽事太精彩，不僅台灣觀眾熱血沸騰，中國網友也驚呆直呼「林昀儒不簡單啊！」
而除了林昀儒高超的球技外，就有網友在PTT貼文指出「我們台灣沒有心臟的小林同學，將目前桌球的世界第一球王逼到第七局，球王樊振東前面的對手都被輾壓，也只有被拿下一局過，結果小林同學把球王逼到第七局，已經超強了，而且才19歲，未來是小林同學的天下吧？雖敗猶榮」。
貼文一出後，不少網友紛紛回應「新一代冷靜殺手，抗壓性高到很可怕」、「才19歲抗壓性高到好嚇人，我都比他緊張」、「球王會抖，他卻冷靜的要命，這抗壓性培養起來，2024要拿金牌了」、「心臟異於常人啊！冷靜殺手沒錯」、「冷靜殺手+1贏球輸球都超冷靜，落後比分也穩住，咬超緊，19歲不簡單啊」、「本場賽事最大亮點就是他的抗壓性，第六局落後四分逆轉拿下太精彩了」、「這抗壓性很多選手都做不到吧，培養起來可拿2024金牌了」。（編輯：張嘉哲）