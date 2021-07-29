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滷味攤「跳針12字公告」！他愣：給員工看的嗎　全場無言

▲有網友發現一家滷味攤前的看板上「12字公告」，讓他好奇詢問「是寫給員工看的吧？也太辛苦了！」引發熱議。（示意圖／網友提供）
▲有網友發現一家滷味攤前的看板上「12字公告」，讓他好奇詢問「是寫給員工看的吧？也太辛苦了！」引發熱議。（示意圖／網友提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 17:24:59

台灣小吃琳瑯滿目，其中「滷味」深受不少民眾喜愛，更常被拿來當正餐吃。就有位網友透露在買午餐的路上，看到一間滷味攤前的「12字公告」，讓他直呼「是寫給員工的看板吧？也太辛苦了！」文章發佈後引發熱議。

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原PO在臉書社圖《爆怨2公社》發文，透露自己買午餐時看到一間滷味攤的看板，並分享現場拍下的照片，照片中可以看見公告上寫著「本月沒有公休，沒有沒有沒有」，重要的事情講3遍，共12字的公告中「沒有」就出現了4次，看出來老闆是非常想要強調了。

▲滷味攤前的公告寫著「本月沒有公休，沒有沒有沒有」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲滷味攤前的公告寫著「本月沒有公休，沒有沒有沒有」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
原PO認為這應該是寫給員工的看板，直呼也太辛苦了，「居然連寫三遍『沒有、沒有、沒有』，是因為疫情降溫得努力賺錢，所以不能公休嗎？」更在文末標註「跪求店員心理陰影面積」的關鍵字，另外也肯定這家滷味攤很好吃。

不過網友紛紛留言回覆反駁，「是店沒公休，不代表員工沒有休息，這個應該是給客人看的」、「放在外面應該是給客人看的吧，而且沒公休不代表員工沒放假」、「沒公休，店員有輪休吧」、「怎麼會有這樣的認知？難不成你會覺得24小時營業的麥當勞，裡面的員工都24小時在上班？」、「有種制度叫輪休，有種方式叫排休。公告應該是寫給客人看的，給員工看的不會放在公開地方」、「我覺得老闆被客人問到煩了，才會寫這個給客人看」。（編輯：倪浩軒）

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