房地合一2.0逃命潮　6月銀行不動產放款比率衝新高

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依銀行法第72條之2比率設算，6月底住宅建築及企業建築放款總額達新台幣12.01兆元，月增約1000億元，存款總餘額及金融債券發售額達44.47兆元，月增約3200億元，整體國銀平均比率上衝至27.01%，續攀升0.04個百分點，創下史上新高水準。
銀行局副局長林志吉指出，雖然6月本土疫情緊張，看房人數降低，不過此影響遠遠小於民眾趕在7月房地合一新制施行前的交屋潮，受到申貸需求大幅上揚影響，帶動國銀第72條之2比率往上飆。
多數銀行內部設定第72條之2比率若在28%以上，即為警戒範圍。檢視個別國銀比率狀況，截至6月底為止，國銀落在28%以上警戒範圍共計11家，月增1家，不過，踩破29%紅燈比率家數掛0，相比5月大幅減少3家，落在28%至29%區間則有11家，月增4家。
林志吉表示，先前有3家國銀比率居高在29%以上，不過這幾家銀行6月存款總額增加，比率隨之下降到28%至29%區間，稍微解除警報；不過，也有另1家銀行比率原先在28%以下，但隨6月存款總額減少，導致比率竄升至28%至29%區間。
此外金管會並公布6月底購置住宅貸款餘額達8兆3755億元，月增807億元，較5月新增房貸金額更高，顯示房市持續熱絡；逾放金額則持續下降至92億元，月減1億元，逾放比率為0.11%。
建築貸款餘額在6月則一口氣大增446億元，餘額達2兆9625億元，逾放金額37億元，月減6億元，帶動逾放比率下降0.02個百分點，來到0.13%。（編輯：潘羿菁）1100729