就怕客人沒看見！超商「出大招」　客傻眼：隔車窗也可以

指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒至第二級，不過民眾仍得維持社交安全距離、外出戴口罩、填寫實聯制等防疫措施，然而隨著疫情逐漸回穩，有超商店員就擔心客人會「忘記」掃描QRcode填寫實聯制，特地在門口貼上尺寸特別大的實聯制QRcode海報，相較之下前方陳列的罐裝水看起來就像玩具，幽默的應對方式也讓網友全笑翻。

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一名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》曬出這張照片，只見在某間超商的透明玻璃上，店員因為擔心客人「沒發現」掃描實聯制的位置，特地放大了QRcode並印製在海報上，而這個浮誇的尺寸與前方一箱箱的罐裝水成為強烈對比，就連原PO也忍不住傻眼吐槽「是不是真的很怕我看不到」。

照片曝光後也讓許多網友笑翻表示「這樣大家就不用聚集在那張紙前面，都可以站遠遠的掃」、「這麼大是要我站到馬路上掃嗎」、「只要不要給我貼在電動門上，掃個條碼還要追那個門就好」、「不用大家排隊擠在前面掃這樣很好啊」、「隔著電腦都能掃」、「

」，同時這也引發不少店員大吐苦水「別懷疑，我在寵物用品店上班，依舊一大堆不會掃，不會掃沒關係，但連寫都不寫就直接進來，攔下來後，又一臉不爽」、「不用懷疑，是真的很多人會直接無視…」、「花蓮還真的有九成的40至60歲中年人假裝看不到，都兩個月了還在那邊跟我說不會掃」。

▲不少網友甚至表示自己隔著螢幕都能掃描成功。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

事實上，日前也有網友反過來好奇那麼隨著三級警戒降級「超商店員還會檢查實聯制嗎？」，其中就有許多民眾就點出關鍵是不論店員是否檢查，進入超商就是得乖乖填寫實聯制，「實聯是保護自己的其中一種方式，就像戴面罩一樣啊」、「店員看不看跟自己掃不掃是兩回事，所謂規矩就在無人處」、「實聯制需要大家誠實」。（編輯：楊智傑）