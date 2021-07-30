影／貳樓自取半價、胡同出蔬菜箱　疫情下餐廳咬牙苦撐

民以食為天，論吃飯那可是天大的事，台灣民眾在餐飲業，每年更是要「吃」掉7000億新台幣。但今年5月15日，是餐飲業最黑暗的一天，新冠疫情肆虐，全台餐廳、美食街，在三級宣布後陸續禁內用，客人無法進門吃飯，生意怎麼做下去？餐飲業得找方法、闢新路，才能撐到解封那天⋯





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從前推開胡同的大門，會先聽到好幾聲店員熱情的招呼語，再來入座、點餐、桌邊燒烤服務，這是一間極度講求用餐體驗的精緻日式燒肉店。5月底，疫情來了，來得是又急又快，三級警戒到雙北全面禁內用只有短短10天，橘焱餐飲集團旗下11間胡同燒肉，數百名員工怎麼生活？董事長吳念忠把原本就有的燒肉便當加強推廣，努力維持店面收入，另一方面更著手設計蔬菜箱。





▲橘焱餐飲董事長吳念忠，把原本就有的燒肉便當加強推廣，另一方面更著手設計蔬菜箱。（圖／記者王嘉鴻攝）

橘焱擁物流、倉儲優勢 朝網購生鮮積極轉型





「我們有自己的物流、自己的生鮮蔬果，那我們也有倉儲空間，何不去順勢的轉型試試看？剛好在這個時間，大家不出門的情況下，是不是能夠從中找出一些商機？」吳念忠強調，橘焱的優勢，是擁有原本運營餐廳的資源，生鮮、中央廚房、倉儲、物流系統能從原本的B2B快速轉化成B2C，「從準備到規劃大概一週，因為東西基本上都有。」





疫情下催化出的新商品線，並不會隨著疫情趨緩而消失，吳念忠認為線上採買生鮮是趨勢，目前也正持續開發電子商城、料理包，從前胡同官網上是各個分店的介紹文宣，如今已經很有生鮮電商平台的樣子。「要慢慢地去經營、去耕耘。」就像過往以貼心服務成功打響品牌，如今靠著顧客的忠誠度和信任感，胡同不只是能出門享受，而是要進攻民眾自家餐桌。





貳樓業界最殺半價 成功吸引買氣每天滿單





12點、12點半、1點，貳樓餐廳公館店內原本的客桌上，擺著標註時間的小紙條，上面一袋袋全是餐盒，別的餐廳外帶可能打95折、8折，貳樓一口氣祭出「自取半價」，果然成功在眾多餐廳中脫穎而出，網路上鄉民們一篇篇「成功購入最搶手外帶」、「貳樓點餐秘訣」，點到貳樓的餐盒，已經從填飽肚子升級為防疫時期「值得分享的成就」。





▲貳樓餐廳下殺5折，成為三級警戒下搶手餐盒，餐廳還設計「守住台灣我家」裝飾盒身。（圖／記者王嘉鴻攝）

「我們在疫情前，所有店加起來，外帶的營收大概不到一成，所以在一公布三級的警戒的時候，當天就做了這個決定，就是做5折。」餐廳需要有現金流可以繳房租、發薪水，貳樓決定一下降到5折，量才能衝起來。林孟璇說，「那時候沒有想到，第一天開放15分鐘就被訂滿！」





不過就算天天滿單，因為5折價，整體的營收只有疫情前的4到5成，隨著疫情逐漸降溫，貳樓也著手規劃降級解封的消費方式。「從入座到點餐，我們的原則是零接觸。」林孟璇進一步說明，因為得有隔板、社交距離，內用的座位數會減少，所以還是會在外帶自取上下折扣，讓不敢出門的民眾也可以享用到貳樓美食，「但可能就沒有三級警戒時期的5折了」。（已於7月27日降級日更改為88折）



