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中國痛失體操金牌！陸網嗆「裁判根本眼瞎」　真相超尷尬

▲中國大陸體操選手肖若騰日前出戰體操全能決賽，結果遭到日本選手橋本大輝逆轉，只拿下銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸體操選手肖若騰日前出戰體操全能決賽，結果遭到日本選手橋本大輝逆轉，只拿下銀牌。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 10:36:19

東京奧運男子體操全能決賽日前登場，中國選手肖若騰原先成績一路領先，奪金在望，結果最後遭到日本選手橋本大輝逆轉，只拿下銀牌，而外媒也揭露了肖若騰被扣分的原因，讓大陸網友不能接受，紛紛湧進金牌得主橋本大輝的IG灌爆，也痛批「奧運裁判眼瞎」等等，但也有中國網友仔細看了比分之後，尷尬揭開真相。

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據日媒《THE PAGE》報導，日本體大體操部教練、前奧運體操團體全能銅牌得主畠田好章表示，肖若騰落敗的關鍵其實在於他的態度，肖若騰在單槓項目落地後因「過分興奮」，未向裁判致意，犯了體操大忌，看比分紀錄就可以發現，肖若騰因此被依規定扣了0.3分。

▲日本體操新星橋本大輝獲得個人全能金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本體操新星橋本大輝獲得個人全能金牌，結果遭到大陸網友出征。（圖／美聯社／達志影像）
但這結果引爆大陸網友不滿，先是灌爆地主選手橋本大輝IG，謾罵他是「國家恥辱」、「沒資格拿金牌」等等，也在微博引發討論「心疼肖若騰，他才是真的金牌」、「裁判可真是眼瞎呢？其他選手有致意嗎？」、「我看橋本大輝也沒致意呀，這比分可真不公平，裁判真的眼瞎，牛逼啊這作弊」、「地主選手作弊，還敢拿金牌呀」。

但事實上，端看全能體操競技的成績，日本橋本大輝成績88.465分，而肖若騰的成績為88.065，即便肖若騰的成績沒被扣「亮相分」0.3分，加總也僅僅為88.365分，還是會以0.1分之差輸給橋本大輝。畠田好章也點出另一個勝負關鍵，在這種每一項目都非常重要的賽事，肖若騰的失誤反而能助長橋本大輝的信心，因此更能提高橋本大輝的表現，最終才能順利超車。（編輯：張嘉哲）

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疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
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