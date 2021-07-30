太熱！外送員「體溫過高」遭警衛拒上樓　客1回應全氣炸

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原PO只好在一樓等待，但過了一陣子，她量了第二次體溫卻還是38.4度，警衛還因此找了另一個溫度計，結果她的體溫依然過高。這時，客人打電話來嗆「你是有COVID-19，所以警衛不讓你上來是不是？」她聽到後立刻解釋，「我沒有COVID-19，而且我已經告知你狀況，外面太陽那麽大，我剛剛還爬了樓梯，體溫過高很正常」。
原PO指出，警衛看到她跟客人已經吵起來，便告訴她「你上去吧」。她回憶當下，自己在搭電梯時，真的覺得很委屈，眼淚直接就掉下來，這讓她忍不住問「我跑外送，錯了嗎？這些王子跟公主，一個比一個厲害，不能夠多一點體諒嗎？」
貼文曝光後，網友們也紛紛安慰原PO，「辛苦了，多喝水喔！小心中暑」、「別哭！你很棒！辛苦你了」、「辛苦了，多喝水喔！小心中暑」、「辛苦了！不要理這種人！」、「送餐辛苦了！ 有些人都沒有同理心 」、「花錢從來不是大爺，人應該學會彼此尊重」、「辛苦了，外面太陽真的很熱，還好警衛沒有刁難你」、「戴著安全帽量體溫也會過高喔！親身經驗」。
另外，也有人提到「我是覺得你體溫高到不太像是因為曬太陽，要繼續檢測體溫喔」。對此，原PO也補充「打完疫苗之後，其實體溫都有變高的徵狀，加上我們中午頂著大太陽在外面騎車好幾個小時，又加上是戴全罩的安全帽，體溫會拉到38接近39都是很正常的」。（編輯：許智超）
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