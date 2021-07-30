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太熱！外送員「體溫過高」遭警衛拒上樓　客1回應全氣炸

▲有外送員抱怨，她因天氣太熱導致體溫過高，無法上樓送餐，向客人解釋後卻遭無理回應。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲有外送員抱怨，她因天氣太熱導致體溫過高，無法上樓送餐，向客人解釋後卻遭無理回應。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 10:43:27

外送平台近幾年崛起，不少人在家使用APP點餐後，美味餐點就會送到家門口。不過，就有外送員抱怨，她送餐到一棟大樓時，因天氣太熱導致體溫過高，警衛只能拒絕她上樓送餐，沒想到她向客人解釋後，對方竟提出一個無理的要求，讓她相當傻眼，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她今天中午送餐時，因為戶外天氣太熱，所以體溫高到38.5度，而一樓的警衛也很盡責，沒辦法讓她上樓送餐，於是她立刻聯絡客人，並詢問是否能下樓取餐，想不到對方竟回「請你在樓下吹冷氣，體溫量過再幫我送上來」，接著就直接掛電話。

原PO只好在一樓等待，但過了一陣子，她量了第二次體溫卻還是38.4度，警衛還因此找了另一個溫度計，結果她的體溫依然過高。這時，客人打電話來嗆「你是有COVID-19，所以警衛不讓你上來是不是？」她聽到後立刻解釋，「我沒有COVID-19，而且我已經告知你狀況，外面太陽那麽大，我剛剛還爬了樓梯，體溫過高很正常」。

▲警衛看到原PO已經和客人吵起來，於是就讓她上樓送餐。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲警衛看到原PO已經和客人吵起來，於是就讓她上樓送餐。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO指出，警衛看到她跟客人已經吵起來，便告訴她「你上去吧」。她回憶當下，自己在搭電梯時，真的覺得很委屈，眼淚直接就掉下來，這讓她忍不住問「我跑外送，錯了嗎？這些王子跟公主，一個比一個厲害，不能夠多一點體諒嗎？」

貼文曝光後，網友們也紛紛安慰原PO，「辛苦了，多喝水喔！小心中暑」、「別哭！你很棒！辛苦你了」、「辛苦了，多喝水喔！小心中暑」、「辛苦了！不要理這種人！」、「送餐辛苦了！ 有些人都沒有同理心 」、「花錢從來不是大爺，人應該學會彼此尊重」、「辛苦了，外面太陽真的很熱，還好警衛沒有刁難你」、「戴著安全帽量體溫也會過高喔！親身經驗」。

另外，也有人提到「我是覺得你體溫高到不太像是因為曬太陽，要繼續檢測體溫喔」。對此，原PO也補充「打完疫苗之後，其實體溫都有變高的徵狀，加上我們中午頂著大太陽在外面騎車好幾個小時，又加上是戴全罩的安全帽，體溫會拉到38接近39都是很正常的」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
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