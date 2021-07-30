影／鼎泰豐、王品都用它　inline助各大餐廳疫情轉型

地方政府一聲令下，餐廳斷了內用主收入，許多重視用餐體驗的連鎖餐廳，疫情前外帶比例幾乎不到一成，這回卻得趕緊轉型，提供消費者外帶、外送。有線上訂位平台業者未雨綢繆，在去年全球疫情嚴重時，就先調整加入點餐選項，在5月底餐飲業焦頭爛額的時刻，順勢擄獲不少新客戶。





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三級警戒宣布的那刻，許多人都嗅到了不一樣的危機感「這次疫情不一樣」，許多餐廳原本就和外送平台合作，只是疫情一緊繃，外送員根本不夠，餐點上門時間無限延長，顧客興致缺缺，有些傳統知名餐廳則是接顧客詢問電話接到手軟，因為沒有線上數位化，一來一往點餐，都是時間成本。





而inline這家線上訂位平台，符合餐廳急迫需求，疫情時期大有斬獲，因為他們除了訂位服務之外，快速推出外帶、外送線上點餐系統，相較去年5、6月數字，今年使用他們服務的店家數，成長了足足18倍。





短短時間內把原本的訂位系統擴充到能點餐、外帶外送，台灣區總經理蕭至瑋說：「這都不是一簇可及的！」早在去年2月全球疫情爆發的時候，inline因為在馬來西亞、香港、新加坡等都有團隊，觀察到全球餐飲業面臨巨大衝擊，各國政策一變再變，台灣區跟進調整策略，把線上訂餐獨立出來規劃設計，才能在今年5月這波疫情下，直接上線運作。





▲inline 台灣區總經理蕭至瑋觀察到全球局勢，搶先把訂位系統優化導入點餐外送、外帶服務。（圖／記者王嘉鴻攝）

「沒有人可以精準預測，疫情會到什麼時候？」蕭至瑋認為如果台灣像其他國家解了又封、封了又解，那餐飲業就需要更彈性的平台，來讓餐廳在內用與外帶間切換、統整、讓顧客方便消費。「假設開放，有顧客訂位了，然後政府又突然宣布下個禮拜要禁內用，我們的系統就可以直接從訂位那邊抓出顧客資料發送通知，然後再傳給他們外帶菜單，吸引他們下訂。」顧客原本就是想要前往該餐廳用餐，如果能引導切換成外帶下訂，這一單，可能就不會歸零。





這波疫情，蕭至瑋也觀察到，許多傳統餐廳變了。「好像是一個催化劑，比較保守這塊的業者，以前可能覺得說還是想要接電話、紙筆登記，但疫情期間他們也觀察到同業選擇，數位工具在運營上是有辦法增加效率的。」像是王品集團、鼎泰豐，就都在疫情時期找上inline。





不過，相關服務的競爭業者也不少，像是iCHEF、LINE點餐，也都主打讓店家快速輕鬆使用他們的點餐系統，甚至許多連鎖大型餐飲業，看準後疫情時代外帶外送商機，已投入資金開發專屬系統。如何保持優勢？inline動腦筋設計美食地圖、外送餐點懶人包等線上行銷，和旗下客戶互相拉抬，危機是轉機，全台餐飲業在疫情裡想活下去，得一起轉型升級。



