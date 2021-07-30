影／疫情改變消費習慣？Just Kitcken微解封訂單竟增長

線上點餐越來越盛行，除了疫情的催化外，現代人追求方便也是一大主因。坐在家中吹著冷氣，一鍵下訂後美食會自己送上門，產業蓬勃發展下更衍生出餐飲新型態「雲端廚房」，雲端廚房不像傳統廚房，他們沒有外場，做出來的餐點直接給外送員，除了可以省下營運成本，也可以在一個空間內，同時製作多種品牌商品。





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雲端廚房有很多名稱，虛擬餐廳、幽靈廚房、影子廚房，當越來越多人選擇線上點餐、外送到府，餐廳廚房的含金量比用餐空間來得高，何不把廚房獨立出來，主攻外送餐點？這項從印度紅到歐美新創界的新商業模式，核心概念就是用科技增加餐點產製、外送效率。





台灣的本土雲端廚房Just Kitchen，創立以來持續成長，更已經在加拿大、德國、美國成功上市。本以為在三級警戒無法內用的情況下， Just Kitchen應該是受益方吧？沒想到三級一開始Just Kitchen反而面臨「外送司機短缺」的大問題。Just Kitchen行銷長游竣文：「你外送範圍會縮小，原本Just Kitchen信義店可以送到3公里半徑範圍，但因為司機短缺縮短成1公里，最慘的時候，疫情剛發生的時候，距離甚至只有到500公尺，能夠點到你餐廳的人就會變少。」





再來，所有的餐廳都一起轉做外送外帶，Just Kitchen的競爭對手倍增。但在這樣的情況之下，Just Kitchen疫情時期曝光度卻越來越高，不外乎有兩大主因，除了下訂後食物上門速度快，品項味道也是在水準之上。





▲Just Kitchen行銷長游竣文認為雲端廚房不只是疫情下爆發成長而已，也已經是象徵全球消費型態轉變的新商模。（圖／記者王嘉鴻攝）

「做餐飲業第一個最重要的就是美味，再來是持續追求效率，我們的健康餐盒，平均出餐時間在5分鐘以內。」游竣文也強調，店家選出來可供給Just Kitchen的餐點，他們也都要再去設計，才能縮短產製流程並保留美味。游竣文就透露，有一家美式餐廳招牌烤馬鈴薯皮，「我們怎麼樣測試都覺得不適合！放在保溫盒內25分鐘後，就會變成一個很軟爛、起司冷掉的一個可怕東西。」這種特殊品項Just Kitchen就不會販賣。





但隨著疫情趨緩降級後，Just Kitchen還能保持過去成長榮景嗎？游竣文認為這是盲點，「微解封後我們訂單成長更多，因為其他家餐廳的外送量降下來，司機更足夠了。」游竣文拿交通工具來比喻，「像你原本都是坐公車，但你開始坐計程車後就覺得回不去、太方便了！」Just Kitchen也發現後台數據中，客戶年齡層有上升趨勢，疫情讓許多壯年族首嚐手機叫餐方便性，「這是一種消費習慣的改變」。





Just Kitchen跟著全球浪潮而來，台灣人口稠密，光是大台北一天就有30萬張外送訂單，也給了Just Kitchen良好的發展基礎，但因為成本低、籌備方便，許多人也想「分一杯羹」，目前雲端廚房在台灣如雨後春筍，如何展店、保持龍頭地位，是Just Kitchen接下來的考驗。



