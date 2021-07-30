情侶吵架！女狠罵「你已跌破季線」　結局網喊療癒：專業

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原PO表示，男友因為工作的關係每天都在看股票，於是原PO比喻兩人感情像是「你50塊買了一個看好的股票，覺得可以漲到200，結果漲到100就開始往下掉，最近更跌破成本到40，在考慮要不要認賠賣出，大概就是這麼煎熬」。結果男友竟然開竅，回覆「我聽得懂啦，那我現在股價多少？我努力把基本面做好，慢慢爬回去可以嗎？」
兩人接著繼續以「法人買超」、「營收不如預期」、「區間操作」等股市術語比喻感情關係，讓原PO發現「把這些情緒數據化，我比較不會一直處於很氣的狀態，真的比我打一長串還有用啊啊啊啊！」更笑稱男友現在都會問她，「今天大盤如何？」藉此表達關心之意，送禮前也會打趣形容是「投信買超」，讓原PO直呼「好像突破了什麼魔王關卡，以前講再多都是無效溝通，他就是聽不懂，換個角度用他能理解的東西舉一反三，效果很好，他還會翻舊帳問我以前吵架的事讓股價下跌多少」。最後更提醒大家，情侶相處就是要「找到屬於你們的溝通方式」。
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「這個對話看起來有夠可愛哈哈哈」、「這個對話太絕了啦，超專業」、「對於會投資的人來講，這種方式真好懂」、「雖然看不懂股票用語但覺得好可愛」。（編輯：倪浩軒）