麵店按讚送小菜！她驚覺「奧運選手家」嗨翻：親姊也好美
東京奧運賽事如火如荼進行中，所有人都密切關注中華隊的表現，根本沒想到選手的家人可能就在身邊。對此，雲豹能源公關長蔡沁瑜就分享，她在買晚餐時，店家提醒「按讚粉絲專頁，送小菜」，結果一查才發現，老闆的女兒正是奧運拳擊選手「天才少女」吳詩儀，讓她感到相當震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 14:24:12
雲豹能源公關長蔡沁瑜日前在臉書發文表示，當時聽到負責招呼客人的阿姨說「今天幫我們粉絲頁按讚，小菜免費喔」，於是她立刻搜尋粉絲專頁，想不到一看嚇壞，原來是麵攤老闆的小女兒是拳擊天才吳詩儀，為了慶祝晉級16強，才有這個按讚活動，她也忍不住說「太強大了！馬上再加碼一塊豬排力挺…」。
蔡沁瑜也透露，除了吳詩儀是正妹之外，姐姐也有一雙大眼，兩姐妹都相當漂亮。她最後也寫道，之前因疫情都沒來消費，而今天剛好路過想買個豬排小菜解饞，卻幸運地搭上「按讚送小菜」的活動，讓她感到十分熱血，也不忘替灣奧運好手加油「路邊麵攤，臥虎藏龍！」
台灣拳擊小將吳詩儀日前在32強賽對上瑞典好手亞歷休森，最終以4比1擊敗對手，挺進16強，而今（30）日下午4點進行下一場賽事，決定是否晉級8強。年僅23歲的吳詩儀曾在2019年亞洲拳擊錦標賽奪下銀牌，並在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽取得奧運門票，也是奧運資格的4位女將中的年紀最小的一位。（編輯：許智超）