騎機車拿出手機！見螢幕狂跳「同1字」 男臉綠急衝宮廟
常常我們都會說寧可信其有，不可信其無，往往在生活上有時候會遇到一些不可解釋的事情，心裡面難免會覺得毛毛的，近日，就有網友分享自己在騎機車時，想要拿出來看看時間是幾點，結果看到螢幕上狂跳出「同一字」，讓他毛骨悚然，嚇到直接跑到宮廟去拜拜抽籤，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 14:20:23
原PO在「Dcard」貼文分享經驗，表示「昨天騎摩托車上班的時候，經過一個十字路口等紅綠燈時，拿起放在口袋的手機看時間（不良示範，這個警察會開單），看到手機時，差點嚇到褲底挫屎....螢幕上面出現了整排『死死死死死死死死死死死』的文字，而且是跳到搜尋頁面上面」。
「我知道可能會有人說是放在口袋壓到鍵盤，可是我的口袋也沒有放其他東西，很擔心是什麼預告，有人有相同經驗嗎？後來平安到公司後，真的越想越不對勁，就衝線上宮廟去拜拜，並且求籤，後來跟室友分享這個事情，他覺得是手機幫我擋了煞.....因為之前去拜拜都會拿手機過香爐三圈，感覺有加持到」。
貼文曝光後，引來不少討論「褲子沒東西也不至於按到搜尋頁面...更不會出現死吧，好可怕」、「祝平安，我之前也有過類似的，就是放在褲子，拿出來開發現有一串字，裡面有寫詞很荒謬」、「平安無事就好，這種東西很邪門」、「去拜拜一下，快要鬼門開了，有點可怕」、「去收驚吧」；不過也有人不以為然「太大驚小怪了吧」、「還好吧，說不定風聲嘶嘶嘶嘶，就啟動Siri之類的」。（編輯：張嘉哲）