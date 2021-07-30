面試「這職位」錄取！女衝公司驚：被騙了 內行抖潛規則
找工作幾乎都都會有面試的經驗，對於公司來說，是對求職者的第一印象，考驗能力以及錄取與否的重要過程；而對求職來說，是考量公司制度以及工作內容是否適合自己的一個環節。近日，就有網友分享自己的求職過程，表示面試錄取過後，進到公司第一天就被人資要求要求簽訂合約，且上頭名稱以及工作內容都與當初應徵所講不同，讓她非常想要離職，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 14:54:06
原PO在「Dcard」貼文指出「當初面試錄取職位是文書處理，而且他只有說三個月後會加薪，卻沒有跟我講三個月內是試用期，上班第一天卻要我簽試用期合約，且合約上面是寫業務助理，不是文書處理，詢問人資之後，他告訴我『業務助理比文書處理名稱還要好』」。
「還好後來上面寫說可以解除合約，想說有問題就跑，後來真的上班兩三天，發現工作內容跟當初講的差很多，我不僅要文書處理，也還要通知廠商跟廠商洽談，我真的要崩潰了，我就是應徵單純的文書處理，只想安安靜靜做完我內勤工作.....不想講電話卻被騙進來！」
貼文一出，網友紛紛回應「如果跟面試差很多就快跑吧，不過你要知道，基本文書處理不管請誰來做都是一樣的，所以不是一定非你不可，基本上很多行業的業務助理都只是掛好看的，還不是什麼都要會，包山包海」、「通常只有業務助理跟行政助理，一個要接電話、聯絡廠商，一個要處理公司大小雜事，但兩個可替代性很高，隨便找個新鮮人就便宜好用」、「太天真啦....真的很少有純文書處理的，大部分掛名進去都會要接洽廠商，業界潛規則罷了」、「站在老闆立場，請一個正職只會做文書處理，我不如請工讀生」、「沒事啦，我當初應徵的職稱是法務助理，進來一個月後，老闆叫我連財務會計的部分都一起做了」。（編輯：張嘉哲）