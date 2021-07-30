面試「這職位」錄取！女衝公司驚：被騙了　內行抖潛規則

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當初面試錄取職位是文書處理

且合約上面是寫業務助理，不是文書處理

▲網友分享自己面試上「文書處理」職位，結果到公司報到卻變成業務助理。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

我不僅要文書處理，也還要通知廠商跟廠商洽談

太天真啦....真的很少有純文書處理的，大部分掛名進去都會要接洽廠商，業界潛規則罷了

站在老闆立場，請一個正職只會做文書處理，我不如請工讀生