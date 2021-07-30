跳海推船3小時逃難！她是奧運難民隊蝶式女神：永不放棄
東京奧運賽事如火如荼進行中，而在這全球體育賽事殿堂，除了競技場上的頂尖對決，更不乏許多激勵人心的故事。好比難民代表團的馬蒂妮（Yusra Mardini），這位來自敘利亞的游泳好手就擁有非常特殊的人生故事。雖然馬蒂妮今年已在女子100公尺蝶式預賽中鍛羽而歸，但她強調自己絕對不會放棄，因為這就是「難民精神」，獲得網友盛讚。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 15:13:35
今年23歲的馬蒂妮是第二次參加奧運，擁有姣好長相以及甜美笑顏的她，在上屆里約奧運便受到眾多國際媒體關注。而馬蒂妮也曾大方分享自己人生故事，2015年時她為了躲避戰火，不得不逃離祖國敘利亞。當時在開往希臘的難民船上，船隻發生機械故障，馬蒂妮於是與其他3位會游泳的同胞跳下水中，4人一起在水上奮力推動船隻，花了3小時半才順利抵達岸邊。
馬蒂妮回憶當時情景，直言自己最後幾乎已經沒力，雖然從小就是優秀的游泳運動員，但也幾乎溺斃海中，讓她坦承這經歷「就像是一場惡夢」。但也因此讓馬蒂妮明白生命的韌性與可貴，她在第一次參加里約奧運時便指出，參賽最主要的動機就是讓世人明白，難民是很堅強的，不要因為他們的遭遇而否定難民。
而今年在女子100公尺蝶式預賽失利後，馬蒂妮也在IG發文感謝大家支持，並強調很自豪能夠代表全球各地的8000萬難民參加奧運，她想要藉此傳遞希望，讓世界明白「難民精神」就是永不放棄，即便經歷再多困難也要勇敢逐夢。
展望未來，目前定居在德國的馬蒂妮透露希望能夠拿到護照，繼續讀書並成立一所游泳學校，並且以後有需要時仍會一遍遍講述自己的故事，希望能夠幫助人們從中得到勇氣。（編輯：倪浩軒）