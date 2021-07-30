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沙發底驚見「詭異腳趾」！她鼓起勇氣低頭一看　真相糗翻

▲有網友抱怨，她在沙發底下看到「詭異腳趾」，讓她嚇得頭皮發麻。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友抱怨，她在沙發底下看到「詭異腳趾」，讓她嚇得頭皮發麻。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 16:06:45

如果家中突然出現陌生人，還將自己藏在沙發底下時，那會令人感到十分恐懼。近日，就有網友分享，她和兒子講話時，突然看到沙發底下似乎有「腳趾頭」，讓她嚇得頭皮發麻，但最後還是鼓起勇氣查看，結果卻忍不住笑出來，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她客廳和兒子講話時，眼角餘光掃到一旁的沙發椅下，竟看到沙發底下有「腳趾頭」，讓她嚇得膽戰心驚，忍不住猜想底下是否有藏人，並驚呼「天啊！怎麼有腳趾頭在沙發底下？沙發底下藏了…？我見鬼了嗎？」

▲原PO鼓起勇氣查看，沒想到根本不是腳趾頭，而是龍眼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO鼓起勇氣查看，沒想到根本不是腳趾頭，而是龍眼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
原PO指出，雖然自己感到非常震驚，但還是鼓起勇氣決定趴下去看看，到底是誰藏在沙發底下，結果她一低頭才發現是龍眼，根本沒有任何人的腳趾頭，最後也發文抱怨「誰掉的龍眼啦！嚇死我的毛」。

貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「重點還不是一兩個，是十來個」、「哈哈哈真的很恐怖欸，如果是我看到我會直接哭爆喔」、「乍看之下有點像」、「還真的很像腳指頭耶」、「重點是你有買龍眼嗎」、「以為在靈異公社，差點打好暈」、「哪個人掉了也不撿，這麼多顆」、「差點誤會欸，好像喔」、「龍眼別亂丟，差點嚇死」。（編輯：許智超）

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