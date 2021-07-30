指考名單竟出現「張OOOOOO魚」！網揪出考場：好奇怎簽名

110學年度指考於7月28日至7月30日進行，近日就有網友發現，試場張貼的應試名單中，竟出現姓名為「張OOOOOO魚」的考生，長達8個字甚至需要換行的奇特姓名也讓人不禁聯想到今年為了改名免費吃壽司的「鮭魚之亂」活動，懷疑是有考生參加活動後沒有改回名字，話題曝光後也讓網友們笑翻「大學教授看到這名字會不會直接放棄這位同學」。

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這名學生29日在《Dcard》論壇中貼出在考場發現的應試名單，仔細一看上頭竟出現了一位姓名長達8個字，多到需要換行的「張OOOOOO魚」，這個「與眾不同」的姓名出現在名單上也讓不少人多看了幾眼，更引發我有猜測是否該名考生就是今年3月因壽司店優惠活動改名，事後卻還沒將名字改回來的其中一員。

▲原PO發現考場的名單中竟有「鮭魚亂入」。（圖／翻攝自Dcard）

這個畫面分享到《Dcard》後，不僅原PO傻眼表示「難道是傳說中的⋯⋯張⋯⋯⋯鮭魚？」，就連其他網友也紛紛表示「難不成是鮭魚返鄉？」、「每節不是都要簽名嗎……怎麼寫得下啊XD」、「張揚旗鼓的大鮭魚」、「我很期待他上學校的榜單，要怎麼呈現」、「大學教授看到這名字會不會直接放棄這位同學」。

另外還有考生疑似與該名考生同個考場，進一步分享該名考生姓名是「張OO帥帥帥鮭魚」，更指出考場位於台北市立景美女中，不過在應考「數乙」項目時考生本人似乎沒有到場，「我也蠻好奇他到底怎麼簽名的？」。（編輯：楊智傑）