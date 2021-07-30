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東奧聲量排行出爐！金牌舉重才第2　「這項目」爆棚奪冠

▲林昀儒昨（29）日出戰男單四強，對上世界第一中國選手樊振東，雙方激戰到第七局，可惜林昀儒以3：4落敗。（圖／體育署提供）
▲林昀儒昨（29）日出戰男單四強，對上世界第一中國選手樊振東，雙方激戰到第七局，可惜林昀儒以3：4落敗。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 18:26:08

東京奧運目前正如火如荼的進行中，雖然多數台灣民眾無法到場加油，但幾乎都在線為選手加油，其中熱門討論話題包括羽球、桌球、柔道、舉重等，而《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，也列出最受網友熱議的十大運動項目，沒想到第一名竟不是摘下台灣第一面金牌的「舉重」，令人感到相當意外。

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《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週有關「東京奧運」運動項目的網路聲量，並排出最受網友熱議的十大運動項目。

第一名：桌球＃126766則

▲台灣「桌球教父」莊智淵在東京奧運奮戰的樣子，感動了不少網友。（圖／體育署提供）
▲台灣「桌球教父」莊智淵在東京奧運奮戰的樣子，感動了不少網友。（圖／體育署提供）
在所有運動項目中，「桌球」以12萬多則的討論度，奪下網路聲量第一。尤其是「桌球天才」林昀儒在昨（29）日對上中國「世界球王」樊振東，雙方激戰程度讓人看得捏把冷汗，網友還熱血地表示，「好精采的比賽，小林同學超強的！」、「看完比賽感覺需要掛心臟內科」。另外，「桌球教父」莊智淵在比賽上孤身奮戰的樣子，也感動了不少網友，「勇者無懼，謝謝他為台灣征戰」、「辛苦了！你是最棒的」，而兩位選手的精采表現，使桌球相關話題不斷受到討論。

第二名：舉重＃113028則

▲「舉重女神」郭婞淳拿下本屆中華隊首金，領獎時拿到金牌那刻她也激動落淚。（圖／美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳拿下本屆中華隊首金，領獎時拿到金牌那刻她也激動落淚。（圖／美聯社）
網路聲量第二名的是「舉重」，因為「舉重女神」郭婞淳為台灣摘下本屆奧運第一面金牌後，相關的話題也持續受到關注。其中因教練林敬能在郭婞淳得獎後，上前擁抱的舉動，使得這一幕引發不小的爭議，事後郭婞淳也有臉書發文澄清，雖然仍有網有不買單，但多人認為「這種事就是當事人的感覺為主！本人都澄清了」、「拿到金牌當然會比較激動，我們觀眾就很感動跳起來了，何況是教練」。

第三名：羽球＃93584則

▲戴資穎以3勝全勝、小組第1晉級東京奧運羽球女單8強。（圖／美聯社）
▲戴資穎以3勝全勝、小組第1晉級東京奧運羽球女單8強。（圖／美聯社）
網路聲量第三名則是「羽球」，在相關話題中，各界除了期待「羽球天后」戴資穎的出場，也看好她為中華隊摘下金牌。另外，「黃金男雙」王齊麟、李洋的「麟洋配」在贏球後的「聖筊」姿勢，也引發不少的討論關注，更有人笑稱「有神明保佑」。

▲具有排灣族血統的楊勇緯，生涯首度站上奧運最高殿堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲具有排灣族血統的楊勇緯，生涯首度站上奧運最高殿堂。（圖／美聯社／達志影像）
而排行的第四名到第十名依序是「柔道、射箭、跆拳道、體操、網球、游泳、射擊」。而本次奧運也有多位年輕的台灣選手，像是「柔道男神」楊勇緯、「新國民女友」羅嘉翎、「蝶泳王子」王冠閎以及「台灣三劍客」湯智鈞、魏均珩、鄧宇成，他們不但在奧運皆獲得不錯的成績，也因為顏值驚人，讓自身運動比賽項目討論度增高，也期待接下來的賽事有更多中華健兒展現出最佳的一面，在台灣的大家一起替選手們加油。（編輯：許智超）

▲東奧網路聲量排行的第四名到第十名，依序是「柔道、射箭、跆拳道、體操、網球、游泳、射擊」。（圖／《Social
▲東奧網路聲量排行的第四名到第十名，依序是「柔道、射箭、跆拳道、體操、網球、游泳、射擊」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
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哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

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