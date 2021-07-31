遭戴資穎逆轉落淚！依瑟儂首發聲 台灣人中英文湧入打氣
世界球后戴資穎昨在8強賽出戰泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon），兩人高超的球技被網友譽為「史詩級對戰」，戴資穎險勝挺進4強，而在比賽結束的瞬間，依瑟儂與教練擁抱落淚，讓不少台灣網友非常揪心。隨後依瑟儂也在個人IG發文，表示預約好下屆的巴黎奧運，引來不少台灣觀眾加油打氣。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 11:38:10
戴資穎在昨天那場賽事中，面對生涯對戰15勝14負的宿敵兼好友泰國一姊依瑟儂，這次碰頭是第30次的交手，首局戴資穎非受迫性失誤較多，由依瑟濃拿下，但後來戴資穎發揮實力連拿兩局，逆轉成功取得四強賽的門票，不過由於兩人後半段比分都非常接近，讓不少網友大讚「從今天才開始認識依瑟儂，他真的很棒」、「這場是神仙打架的賽事啊」。
比賽結束後，依瑟儂跑到教練懷裡痛哭的畫面也令人十分揪心，隨後她在個人IG發文表示「沒有什麼好解釋的，但非常謝謝所有球迷的支持，還有熱情留言為我加油的朋友們，3年後我們巴黎見！」顯見已經預約好下次再為泰國征戰3年後的巴黎奧運。
而貼文曝光後，不少台灣網友以中文+英文湧入留言打氣「雖然妳輸掉比賽，但妳贏得不少敬重，妳真的很棒！」、「繼續加油！我們三年後再見面」、「依瑟儂真的打得很棒！請繼續加油」、「「謝謝你帶來這麼精彩的比賽」、「真的是金牌等級的對決，妳也要加油喔」、「台灣人的心臟都被你嚇壞了，你跟小戴都很棒」。（編輯：張嘉哲）