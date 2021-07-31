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另類亂象！陸網頻出征日本選手　CNN：民族主義者的憤怒

▲日本體操新星橋本大輝獲得個人全能金牌，結果遭到大陸網友出征。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本體操新星橋本大輝獲得個人全能金牌，結果遭到大陸網友出征。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-31 12:54:06

東京奧運賽事正如火如荼地進行中，不過場外正在升溫的社群網路媒體攻訐現象，也引發外界的擔憂。最受關注的例子就是日本男子體操選手橋本大輝，在體操全能決賽逆轉擊敗中國選手肖若騰後，橋本大輝的IG遭到憤怒的中國網友灌爆。但橋本大輝並非唯一被「出征」的日本選手，日本桌球好手伊藤美誠擊敗中國混雙選手後，IG也湧入網友的怒罵聲浪。對此，《CNN》發文評論了中國小粉紅出征現象，認為這是「極端民族主義浪潮」的象徵。

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▲日本桌球女將伊藤美誠。（圖／美聯社／達志影像）
▲在混雙決賽打敗中國對手後，日本桌球女將伊藤美誠的社群網站慘遭出征。（圖／美聯社／達志影像）
《CNN》在報導中指出，「這些攻擊和騷擾是席捲中國社交媒體的極端民族主義浪潮的象徵」，並且由於中日兩國在過往歷史上的仇恨，導致中國網友對日本的敵意和憤怒情緒更容易爆發。

但《CNN》也認為，並非所有中國網友都在謾罵，也有一群較溫和的聲音呼籲克制。但這些較溫和的網友往往也會遭到自己人的攻擊。且《CNN》在描述中國網友大規模出征特定對象的行為時，更提到了「台灣總統蔡英文和香港的民主抗議者」當作類似的例子。

▲按進橋本大輝的Instagram頁面，就會看到滿滿的中國網友辱罵圖片。（圖／翻攝自橋本大輝Instagram)
▲按進橋本大輝的Instagram頁面，就會看到滿滿的中國網友辱罵圖片。（圖／翻攝自橋本大輝Instagram)
而回到奧運賽場上的紛擾，國際體操聯合會（FIG）針對橋本大輝的評分發表了詳細的解釋聲明，強調評分是正確的。橋本大輝也呼籲大家「對運動員的誹謗評論少一些，對運動員的讚美多一些」。日本官房長官加藤勝信更強調網友謾罵的行為「違背了東京奧運會的精神」，希望大家回歸到賽事本身，讓運動員能專注在發揮出最好的表現。

《CNN》最後也提到，選手被辱罵並不僅限於中國網友出征日本選手，像是美國女子體操好手拜爾斯（Simone Biles ）退出多項賽事，也在美國國內引發了批評的聲音。對此，國際奧委會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）強調「網路霸凌在奧運中沒有立足之地」，重申對運動員的謾罵是不能接受的。（編輯：倪浩軒）

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